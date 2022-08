Música y otra foto para la vida interna del peronismo

Compartir esta noticia:











Varias de las personas que mantienen reuniones políticas en Santa Rosa, posaron juntas en el Club Argentino, donde funciona una escuela de música.

“Pasamos una tarde a pura música, estuvimos junto Espartaco Marín, Varinia Marín y Leonardo Avendaño en un ensayo abierto de la escuela de Música que funciona en el Club Argentino”, compartió la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, en sus redes sociales.









“Excelente trabajo realizan desde la Comisión del Club que preside Negrita Bertone”, destacó.

La imagen es similar a la que tomó Plan B Noticias, y luego otros medios difundieron, en el Partido Juscitialista. Y fue el preludio a que se conocieran reuniones políticas de sectores peronistas de cara a la propuesta en Santa Rosa y la Provincia.

La de ayer, en el Club Argentino, muestra a cuatro de las cinco personas que ocupan cargos dirigenciales y que participaron de reuniones en el Hotel Unit de Santa Rosa y que asistieron a la inauguración de una farmacia sindical del Centro de Empleados de Comercio, que dirige Rodrigo Genóni, asistente a algunas reuniones.

En el PJ, el UNIT y en Pico, también estaba Fabián Bruna, referente capitalino de Compromiso Peronista. Ayer, se mostraron Liliana Robledo, Espartaco Marín, Varinia Lis Marín, Leonardo Avendaño, la secretaria adjunta de la CGT, Marcela Urban, y la presidenta del club, Carmen Bertone,

En una y otra imagen, faltan dirigentes de la Línea Plural, pero Plan B pudo saber que “no salieron en la foto, pero son parte de las reuniones”.

Las charlas son informales, pero ya se dilucida una intención: que las nuevas generaciones adquieran mayor protagonismo en la Provincia.

No ahorran críticas a Luciano di Nápoli por no abrir la gestión a todos los sectores del PJ y porque “falta contacto cotidiano con la gente de los barrios. No visitan al vecino para saber qué les pasa, qué necesitan, esperan sentados en las oficinas a que les vayan a pedir”, confió un dirigente barrial de Santa Rosa.

Sin embargo, las y los dirigentes peronistas que hoy caminan juntos, tuvieron una actitud diferente ante la convocatoria del intendente de la capital para defender a Cristina Fernández. Marcela Urban, Fabián Bruna, Varinia y Espartaco Marín, asistieron; Liliana Robledo y Leonardo Avendaño, faltaron.

