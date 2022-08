Para acceder al dólar ahorro, 18.000 personas renunciaron a los subsidios de luz

Compartir esta noticia:











Walter Martello, el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó el dato en declaraciones radiales.

Alrededor de 18.000 usuarios decidieron bajarse de los subsidios a la energía para tener la posibilidad de comprar dólar ahorro, informó hoy el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.

Además, el funcionario adelantó que ese organismo saldrá a buscar a las personas que necesiten el subsidio pero que hasta ahora no realizaron el trámite para mantenerlo.

Los 18.000 usuarios que renunciaron a los subsidios se habían inscripto para seguir con ese beneficio, pero en los últimos días decidieron darse de baja al trascender que el Banco Central evalúa prohibir la compra de dólar ahorro para quienes sigan recibiendo esa asistencia estatal.

Durante la semana pasada, uno de los directores de la autoridad monetaria, Agustín D´Attellis, aseguró que se estudia la posibilidad de impedir el acceso al cupo de US$ 200 mensuales en dólar ahorro para quienes reciban los subsidios a los servicios públicos.

Martello reconoció que, hasta el momento, hay un elevado número de hogares -unos 4 millones- que no se inscribieron para mantener subsidios, y aseguró que el ENRE saldrá a identificarlos.

Según estimaciones oficiales, de 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

En declaraciones radiales, el funcionario consideró: «Posiblemente, al momento de la llegada de la factura y la comparación con lo que se estaba pagando antes, mucha gente se va a dar cuenta que no se inscribió. Por eso, el registro va a estar abierto aún después de que llegue la factura». «La misión del ENRE es proteger los derechos de los usuarios.

El organismo tiene que estar con la mirada puesta en ellos, independientemente de los intereses de las empresas que están pujando por obtener rentabilidades sin prestar los servicios acordes», resaltó.

El registro que permite solicitar que se mantengan los subsidios -de acuerdo con los ingresos familiares- continúa abierto en www.argentina.gob.ar/subsidios .

«Lo que tenemos que garantizar en esta etapa es que la quita de subsidios impacte lo menos posible, por el contexto macroeconómico, y que los subsidios lleguen a la persona que más lo necesite», consideró Martello.

Por otra parte, Martello adelantó que el ENRE saldrá a buscar a no inscriptos que podrían necesitar el subsidio. «Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto», detalló Martello esta mañana en diálogo con la radio FM Urbana Play.

En el marco de esa segmentación, la Secretaría de Energía publicó ayer en el Boletín Oficial los nuevos precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el nivel 1, integrado por los usuarios de mayores ingresos, como paso previo a la difusión del nuevo cuadro tarifario para el bimestre septiembre-octubre.

La medida se instrumentó a través del Decreto 629/2022 y deberá ser complementada en breve por otra norma que disponga los nuevos valores para la distribución, si se tiene en cuenta que su plazo de vigencia comenzará el jueves 1º de septiembre.

El decreto, fechado el 26 de agosto, establece en su anexo los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y Estabilizado de la Energía (PEE) del MEM «a aplicar según la segmentación referida en el Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022».

La norma es la primera que discrimina los precios según los niveles establecidos en la segmentación, y de los valores publicados en el anexo se desprenden aumentos para el nivel 1 del 65,87% al 74,79%, según se trate de la hora pico, resto o valle.

De todos modos, esos porcentajes no implican un ajuste de la misma magnitud en la tarifa de distribución, ya que en ella se consideran cuatro componentes: generación, transmisión, distribución y carga tributaria (nacional, provincial y municipal).

Martello reconoció que el porcentaje de no inscriptos es «alto», e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende «bucear dentro de esos 4,5 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios».

«Estamos viendo que quizás algunas de las medidas no han llegado a la totalidad de la población, con lo cual ahí el ENRE tiene una misión territorial, de salir a buscar a aquellas personas que realmente necesitan los subsidios y, por distintas razones, no han podido formalizar el trámite», sostuvo.

Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán «al momento de la llegada de las facturas» porque –señaló- «recién ahí mucha gente se va a dar cuenta (de su omisión) en la comparación con lo que estaba pagando».

En cuanto a los nuevos valores para el MEM, el Potref fue fijado en $ 80.000 por Mw/mes para los tres niveles residenciales, la demanda general no residencial, los organismos públicos y los sectores de Salud y Educación, en tanto para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI) será de $ 463.310 por Mw/mes.

En el caso del PEE, el precio por MWh en la hora pico quedó en $ 3.129 para los niveles 2 (beneficiarios de tarifa social) y 3 (intermedio entre el 1 y el 2), en $ 5.190 para el nivel 1, $ 6.165 para el no residencial, $ 6.337 para organismos públicos, salud y educación y $ 13.434 para los GUDI.

Para la hora resto, los precios quedaron establecidos en $ 2.981 para los niveles 2 y 3, $ 5.070 para el nivel 1, $ 6.005 para los no residenciales, $ 6.179 para organismos públicos, salud y educación y $ 13.427 para los GUDI.

Por último, los precios para la hora valle para el bimestre septiembre-octubre serán de $ 2.832 para los niveles 2 y 3, $ 4.950 para el nivel 1, $ 5.844 para los no residenciales, $ 6.019 para organismos públicos, salud y educación y $ 13.421 para los GUDI.

