Alcohol cero: Estrellas Amarillos pidió al Congreso que “no ceda a las presiones” de las empresas

La Fundación Estrellas Amarillas junto a asociaciones civiles y familiares de víctimas pidieron a los legisladores nacionales que sancionen la Ley de Alcohol cero al volante.









La semana pasada la Ong junto a otras asociaciones civiles y familiares de víctimas expusieron en la comisión de Transporte de la Cámara Baja donde se debate el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante.

«Sabemos de la preocupación de algunos empresarios ya que creen que la incitativa los perjudica. Pero no cedan ante estas presiones ya que no es “una ley seca”. Lo mismo ocurrió cuando salió la prohibición de fumar en lugares públicos y ningún restaurant cerró debido a esta ley. Ni siquiera se venden menos cigarrillos», reclamaron las organizaciones.

Entre los planteos, señalaron que «ninguno puede negar la asociación de alcohol y tragedias totalmente evitables» y apuntaron que «las leyes están para proteger, promover la seguridad y sobretodo para prevenir delitos y así salvar vidas».

«No se dejen amedrentar ya que es importante que todos sepan que si van a conducir, no se debe ingerir alcohol porque “es un anestésico que disminuye los reflejos, la capacidad para advertir el riesgo y tomar decisiones”, indicaron.

Asimismo, expresaron que «esto no significa que quienes no van a conducir no pueden tomar alcohol, así que los empresarios no tienen que preocuparse por sus ingresos económicos ya que no van a verse afectados. Los empresarios de alcohol no son nuestros enemigos».

«Nosotros, a quienes nos mataron a un ser querido, nos preocupamos por lo mas precioso que ellos y todos tenemos que es la vida», manifestaron las organizaciones.

«Sabemos que quienes no sobrepasan el valor permitido hoy de ingesta de alcohol, pueden quizás no producir un hecho vial fatal. Pero también entendemos, debido a la cantidad de muertes que se producen todos los días en nuestro país, (entre 14 y 20) que nadie (NADIE) sabe cuanto alcohol puede ingerir para no pasarse del límite permitido y por eso se llega a esos valores increíbles de ingesta que causan la destrucción de familias enteras. Lo más fácil y lógico es comprender que no se debe tomar nada de alcohol si se va a conducir», señalaron a través de un documento con casi 140 organizaciones, asociaciones, y personas firmantes.

«Evitemos lesionados, evitemos ver a mas personas con la cara de su ser querido en una pancarta. La decisión esta en sus manos», reclamaron.

Adhieren:

1) Asociación Madres del Dolor

2) Fundación Estrellas Amarillas Silvia González, mamá de Sacha.

3) Gabriela Pizzolato, madre de Ramiro

4) Red Cuidarte + Mónica Jenkins y Gustavo Parra

5) Andra Savino, familiar de Javier González

6) Fundación Abrazos Que Calman

7) ACIVERJUS – Gualeguaychu

8) Santiago Saccoccia y Andrea País, padres de Facundo Bahia Blanca

9) Dra Norma Bonelli Pte Asociación Carla Arduini para Evitar Hechos de Tránsito

10) Mónica González hermana de Sergio González víctima de siniestro vial estrellas amarillas Moreno

11) Asociación Civil Vito Otero Pergamino

12) Asociación Familiares de Víctimas de Delito y Tránsito, Mar del Plata

13) Grupo J.E.N El Bolsón R.N 3 víctimas del alcohol al volante

14) Asociacion Civil Sumar y Trascender» Rafael Castillo, La Matanza

15) Pía Pérez mamá de Martiniano Figoli

16) Mariela Alejandra Gallardo esposa de Guillermo Juani víctima de un alcoholizado al volante, Corrientes Capital

17)Oscar Armando Díaz, papá de Simón, pcia Mendoza

18) Fundación Estrellas Amarillas Esquel Chubut mamá de Lorenzo Rossi

19) Asoc Civil Red Nacional Familiares de Víctimas de Transito

20) Fabiana Marillán Estrellas de Neuquén

21) Asociación Civil «»Hija del Cielo «» San Antonio Oeste

Río Negro

22) Fundación «Unidos por el Dolor «Formosa

23) Gladys Bizzozzero Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito TDF

24) María Virginia Araujo Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, Misiones

25) Marcela Dib, hermana de Leila, victima vial CABA

26) Mónica Pueblas mamá de Lety Allo.

27) Nelvi Volders madre de Sofía Osswald, víctima vial en CABA

28) Patricia Sánchez Bruno, mamá de Joaquín Tomas Bruno

29) Juana Cledia Roco, Godoy Cruz Mendoza

30) Daniela Soria, Maipú, Mendoza

31) Doris Fajardo Barja, Lujan de Cuyo, Mendoza

32) Norma Luna, Lujan de Cuyo, Mendoza

33) Rosa Barrio, Junín, Mendoza

34) Mario Orozco, Rivadavia, Mendoza

35) María Fernanda Martínez, Mendoza Capital

36) Antonio Rosales, Mendosa Capital

37) Andrea Lorenzo, Las Heras, Mendoza

38) Marcela Reyes, Lavalle Mendoza

39) Yamila Espinola, San Martín, Mendoza

40) Maria Kobalc, Tupungato, Mendoza

41) Elisa Rojas, Tunuyan, Mendoza

42) Silvia Elena Servera y Sergio José Roldan padres de Juan Ignacio Roldan CABA

43) Dalul Micaela, familiar de Abril Salina víctima de siniestro vial

44) María del Carmen Cardozo Victima de Siniestro vial y familiar de victimas fatales Marcelo José Da Venda y Omar Olivera. Localidad Merlo, Provincia de Buenos Aires

45) Red FaVeViTra PBA Red de Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito

46) Mascarello Sabrina mamá de Lucas Peralta Luna

47) Nuestros Ángeles de Lanús

48) Grupo de Estrellas Amarillas filial Salta

49) Lorena Rivero mamá de Matías Duran víctima de siniestro vial estrella amarillas Lomas de Zamora Parque Barón.

50) Familiares y Víctimas de MatanzaDuele Evelyn Galdi

51) mamá de Eduardo Gómez victima vial Parque Avellaneda Caba

52) Anabel Izaguirre, mamá de Andrés Scalenghe víctima de un borracho al volante, 20 de Junio, partido de La Matanza

53) Cristina Rubio, mamá de Franco Beltrán, MdP

54) Rodolfo Monsón, papa de Mauro MdP

55) Cruzada para evitar Accidentes de Tránsito, Rosario.

56) Silvina Facio, Sendero de Estrellas, Formosa

57) Cristina Moyano, mamá de 58) Emiliano Vidal, MdP

59) Lidia Berón, mamá de Pablo Morelli, MdP

60) Juan González, papá de Matías G Murcia, MdP

61) Silvia Cirone, mamá de Emmanuel Carrllini, La Plata

62) Fredy Ledesma, tio de Alexander Ledesma, MdP

63) Liliana Villalobos, mamá de Paisa Vega, MdP

64) Karina Baez, mamá de hnos Palavecino,

65) Adrogué

Marcela Smoulenar, Estrellas Amarillas San Cayetano

66) Claudia Prieto, mamá de, Rocío Celeste González La Plata

67) Ana Paola Iannone, hermana de Gisela Iannone atropellada por un médico que se dio a la fuga.

68) Elba Mabel Amieva, mamá de Gisela Iannone.

69) Romano, Iannone. Papá de Gisela Iannone

70) Pablo Contreras papa de Rodrigo (comodoro) F.E.A.E. chubut

71) ACTIVVAS, Asociación Civil contra la Violencia Vial

72) Norma Cordoba mamá de Federico Rearte

73) Adriana Gómez mamá de Gonzalo Luaces

74) Florencia Marcolongo Rio Negro hermana de Alan victima vial

75) Teresa Parra 76) Daniel Marcolongo

77) mamá de Ronald Guerra víctima de homicidio vial Rawson Chubut Guerra Liliana

78) Cesar Alarcon Rio Negro, Villa Regina y Monica Llanquileo padres de Evelyn

79) Susana Lazzaro, mamá de Federico D.G. Aguirre Lazzaro

80) Familiares de Cinthia Choque, agente de tránsito asesinada en incidente vial CABA

81) Silvina Pesoa, Mamá de Guillermo Martínez y abuela de Felipe Martínez

82) María Núñez mamá de Mateo Sosa 9años victima fatal en hecho vial.

83) Alejandra, Patricia y Gabriela Loose, familiar de Roberto Loose

84) Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano

85) Silvia Freded, mamá de Martina Miranda

86) La Mesa Chubutense de Víctimas Viales

87) Federico Labaen, victima e hijo de victima

88) Carlos Silvestri y Zulma Barros, padres de Franco Guido Silvestri, tragedia de Lobos

89) Betina Donato mama de Martín Ovejero

90) Adherimos Alberto Luís Lebbos y los integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la impunidad de Tucumán

91) María Angélica Guaraz, mamá de Lautaro, Asoc prohibido olvidar Lautaro.

92) Carina Quevedo, estrellas Amarillas, Mendoza.

93) Rosana Brunatti, esposa de Ricardo Hernández, MdP.

94)Bustos Patricia mamá de Nicolás

95) Muños Liliana mamá de Marcelo

96) Pincheira Mónica mamá de Emiliano

97) Martínez Mariana mamá de Guadalupe

98) Berruti Carlos papá de Natalia

99) Jaque Sonia mamá de Belén 100) Muñoz Amelia esposa de Pedro

101) Marillan Fabiana hija de Gervacio

102) Uribe Olga mamá de Jorge

103) Flores Susana mamá de Cristian 104) Mora Liliana esposa de Roberto

105) Justicia Comarca, Bolsón, Río Negro

106) Papa de Matías Albornoz Río Negro

107) Mariela Gavilan, hermana de Franco Gavilan Río Negro

108) Alejandra Salazar Río Negro

109) Ríedel Silvia. Estrellas Amarillas Martín Torres Riedel Quilmes

110) Victoria Gil y Guillermo Bargna, padres de Soledad

111) Bien Argentino, Neuquén

112) Fundación Empatía, familiares de victimas Neuquén

113) Analía Gon, Horacio Puyo padres de Sofía Puyo – Formosa

114)Bernal ,Hermana de Antonio Bernal -Formosa

115) María Fretes , mamá de Florencia Bobadilla-Formosa

116) Cecilia Ibars hermana de Fernando Ibars -Formosa

117) Liliana Ruiz Díaz hermana de 118) Valentín Ruiz Díaz-Formosa

119) Zulema Pereira mama de Gabriela Pereira-Formosa

120) Belén Salinas, Hermana de Romina Salinas -Formosa

121) Nicolás Céspedes y Myrian Torres padres de Patricio y Gustavo Céspedes-Formosa

122) Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas

123) Estrellas Amarillas de Realico Patricia Ojeda..

124) Estrellas Amarillas de Uriburu Alejandra Azin..

125) Estrellas Amarillas de General Pico Zulma Simonetti..

126) Estrellas Amarillas General Acha Nancy Weigun

127) MAPALVI ..de Tigre

128) Gustavo Villica papa de Mateo Villica

129) El Frente de Familiares de Víctimas Activos

130) Consejo Asesor y Asistencia a la Víctima, Claudio Milens

131) Matías Bagnato Tragedia de Flores

132) Rocío Méndez hija de Teodora Méndez -Formosa

133) Nadia Riffo y Alana, señora y hija de Ezequiel Jones, víctima vial de Lobos.

134) Beatriz Gutiérrez, Madre de Sebastian Berra. Asesinado en la Tragedia de Lobos

135) Victoria Paredes, mamá de Malcom Viton. Asesinado en la Tragedia de Lobos

136) Romina Aguirrezabala- Secretaria Fundación Estrellas Amarillas, Santa Rosa (L.P)

137) Crego Rubén papá de Lautaro Crego

138) Fundación Zaira Rodríguez – Villa Ballerter, Prov. de Bs As

