Patria Grande no se va del Frente de Todos y en La Pampa “continuamos en el FreJuPa”

Compartir esta noticia:











El subdirector de la Dirección de Economía Popular de la municipalidad de Santa Rosa criticó el programa económico de Sergio Massa y ratificó la pertenencia de Patria Grande en el FreJuPa. A nivel nacional, se conformará un interbloque dentro del Frente de Todos.

Mariano Alfageme, integrante de Patria Grande y Subdirector de la Dirección de Economía Popular de la municipalidad de Santa Rosa, dialogó con Plan B, sobre la decisión planteada a nivel nacional por Juan Grabois, de que su espacio abandone el Frente de Todos.

“Nosotros venimos teniendo un debate como agrupación política de hace varios meses y veníamos advirtiendo desde que Martín Guzmán aplicaba su plan económico, que no se estaban tomando medidas a favor de los sectores populares, las clases medias y los trabajadores”, dijo. “Se venía perdiendo poder adquisitivo, producto de la inflación y la crisis externa, por la guerra de Ucrania y proponíamos la creación de un salario básico universal y una propuesta de incremento salarial de emergencia para trabajadores activos y jubilados”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En ese sentido, veníamos advirtiendo que íbamos tomar medidas con recuperar la calle, con nuestras demandas y la posibilidad de rediscutir nuestra pertenencia a los bloques parlamentarios. Hubo cambio de ministros, se fue Guzmán y vino Massa. Claramente, no se tomaron las medidas que veníamos bregando y vamos a tomar una decisión en el plenario que se realizará el fin de semana, en un congreso de Patria Grande, donde legisladores nacionales, provinciales, concejales de los distintos municipios donde tenemos presencia, formen bloques con el sello del Patria Grande, en articulación con el bloque del Frente de Todos”, explicó Alfageme.

“Es decir que vamos a un sistema de funcionamiento de interbloques. No nos vamos del Frente de Todos. Los compañeros y compañeras que ocupan cargos a nivel nacional y en distintas provincias, no estarían renunciando, pero sí vamos a pasar a un sistema de interbloques, como viene haciendo el Frente de Todos, en el Senado de la Nación”, explicó el subsecretario de Economía Popular.

Consultado sobre si no es contradictorio formar un interbloque y permanecer en cargos de gestión, Alfageme dijo que “tiene que quedar en claro que no estamos abandonando el Frente de Todos, lo que estamos haciendo es crear un ámbito más propicio para el debate.En el ámbito del proyecto económico, ya no estamos acompañando y no hay margen para plantear nuestros reclamos, como los veníamos planteando hasta ahora”.

“Sí tenemos coincidencias en general con el Frente de Todos y una de las de primer orden es salir a respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la persecución político, judicial y mediática que está sufriendo. Sabemos distinguir por dónde viene el enemigo, la derecha más recalcitrante y que tuvieron la responsabilidad de gobernar, como Juntos por el Cambio y vemos que vienen por una proscripción de una dirigenta política del país. Irnos del Frente de Todos, sería dejarles el camino allanado para que ellos puedan avanzar”, dijo. “Pero sí, no estamos acuerdo con el proyecto económico del gobierno y el brutal ajuste que se está aplicando en trabajadores y sectores populares”, agregó.

En cuanto a lo provincial, cada provincia y municipio tiene su dinámica. En La Pampa tenemos el FreJuPa, que tiene una conformación anterior al Frente de Todos e incluye a actores que no están dentro del Frente de Todos a nivel nacional. Acá no discutimos nuestra pertenencia al FreJuPa y seguimos formando parte del FreJuPa y los compañeros que ocupamos cargos en municipios y a nivel provincial, vamos a seguir participando del espacio”, precisó Alfageme.

“Además, entendemos que en La Pampa se han generado medidas anticíclicas ante el escenario internacional y nacional, como por ejemplo, el gobierno provincial acordó el pase a planta de todos los trabajadores precarizados que quedaban de la Ley 2871 y se anunció el pase a planta de trabajadores de Salud”.

“También se continúa con la política de construcción de viviendas, afectada por recortes a nivel nacional. Tenemos una paritaria que es casi modelo a nivel nacional, con cláusulas gatillos y aumentos salariales mensuales. Y ni hablar del municipio, donde claramente hay una recuperación del rol del Estado, con recuperación de diferentes servicios públicos”, dijo Alfageme.

Alfageme reiteró que al conformar un interbloque, tendrán más margen de acción dentro del Frente de Todos. “Vamos a contar con más margen para plantear objeciones y disidencias, en el caso de que las haya. Venimos de esta tensión desde que se votó el acuerdo con el FMI. Ahí también nuestros legisladores votaron en contra del acuerdo, con los diputados y diputadas de La Cámpora y en ese momento, tomamos la decisión de no formar interbloques, ya que pensamos que había que darle una chance todavía al plan económico de Guzmán. Hoy ya vemos que las repercusiones del acuerdo con el Fondo son estas: ajuste para pagarle al Fondo”.

Consultado sobre si han tenido algún contacto con el massismo, Alfageme dijo que a nivel provincial no. “A nivel nacional han tenido nuestros referentes nacionales, empezando por Juan Grabois, acercamientos y le alcanzaron a Massa el proyecto de ley que elaboramos para la implementación del Salario Básico Universal, lo mismo que a diputados y diputadas del Frente de Todos, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta positiva a estos planteos”.

“Dejamos pasar unos días y como no hubo respuestas positivas, nos encaminamos a este Congreso Nacional, donde entre otras cuestiones debatiremos la conformación de interbloques, que mencionaba anteriormente”, cerró Alfageme.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios