Rancul: El PJ culpó al intendente Viano por la falta de servicios en el barrio “Mi Primer Terreno”

Los concejales del Frente Justicialista Pampeano de Rancul, Fernando Aciar y Claudio Cabrera, junto a la diputada Silvia Larreta, acusaron al intendente Viano por no avanzar con la gestión de los servicios agua y electricidad para las familias que adquirieron lotes destinados por el municipio para la construcción de viviendas en 2019. «Desde entonces el gobierno municipal no hizo ningún avance en esa zona de la localidad», apuntaron.









Frente a esta situación, los concejales Aciar y Cabrera, y la diputada Larreta, elevaron notas a Provincia para hacer llegar los servicios de agua y energía eléctrica al nuevo barrio del Programa Municipal «Mi Primer Terreno».

Vecinos y vecinas propietarios de los terrenos juntaron firmas para apoyar las gestiones, que serán presentadas al gobernador Sergio Ziliotto próximamente.

“Los setenta terrenos fueron entregados en octubre de 2019 por el ex intendente Horacio Castro, y van a hacer tres años que no hubo avances, ya que la actual gestión municipal no se preocupó por impulsar las obras ni gestiones que se debían hacer para llevar los servicios de agua y electricidad o realizar mejoras en el nuevo barrio”, señalaron los concejales.

“El programa municipal de la gestión de Castro dio la posibilidad a 80 familias de acceder a su terreno con esfuerzo propio, ya que no podían hacerlo a través de los planes oficiales. Con el cambio de autoridades en 2019, la gestión municipal de Carlos Viano, debió seguir adelante con el proyecto y los trabajos que correspondieran al Ejecutivo tales como nivelación de calles, extracción de arboleda, delimitación de futuras veredas, etc. La obra no avanzó y los vecinos presentaron una nota pidiendo las mejoras. Solamente se observó el movimiento de tierra correspondiente. Pero no se avanzó en las obras que deberá llevar adelante la Cooperativa de Rancul (COSPRAL)”, aseguraron.

«Este programa fue desarrollado a fines de 2019 en un marco económico abrumador. La propuesta de la gestión de Castro fue una luz de esperanza para muchas familias de Rancul que así pudieron acceder a la compra de un terreno con la entrega mínima de 25.000 pesos y una cuota mensual de 1.000 pesos), que se ajustaría anualmente al 50% del valor de la inflación», sostuvieron desde el FreJuPa.

“El proyecto que fue aprobado de forma unánime por el Concejo Deliberante, se ejecutó con la premisa de darle oportunidades a aquellas familias que no encuadraban para acceder a viviendas sociales y que, dada su situación económica, tampoco podrían llegar fácilmente a la construcción de la vivienda propia. Todo esto sumado a un contexto nacional donde el gobierno del ex presidente Mauricio Macri retiró los planes de viviendas sociales y los Procrear se tornaron inaccesibles”, indicaron los concejales.

