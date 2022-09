Schwert cruzó a Agustina García: “su gobierno llevó adelante un plan de ajuste y endeudamiento sin precedentes”

Compartir esta noticia:











La referente del massismo en La Pampa criticó al radicalismo y recordó el endeudamiento de Macri, la baja del Plan Conectar Igualdad y la reducción del Ministerio de Salud a Secretaría, entre otras medidas tomadas entre 2015 y 2019.

La dirigente pampeana Mariel Schwert, Coordinadora de la Comisión Nacional de Regularización del Transporte (CNRT) en la Patagonia, salió al cruce del proyecto presentado por la diputada de la UCR, Agustina García, repudiando los recortes en áreas como salud, educación y el Plan Procrear.

Schwert dijo sentirse extrañada por la “bipolaridad” del radicalismo, al recordar que el gobierno de Macri, del cual la UCR conformó, contrajo el préstamo con el FMI, discontinuó el Plan Conectar Igualdad y redujo el Ministerio de Salud a Secretaría, dejando vencer lotes de vacunas, entre otras irregularidades.

Por otra parte, Schwert destacó el manejo de la pandemia del Frente de Todos y resaltó la llegada de Sergio Massa al gobierno nacional, que busca lograr un “ordenamiento fiscal”.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Uno de los principios del Ministro de Economía Sergio Massa y de todos los sectores que integran el Frente de Todos, es el ordenamiento fiscal para avanzar en el circuito económico del País, Dicho esto se entiende que la acumulación de reservas, el crecimiento de capacitación y empleo, el dialogo entre Estado, empresas y gremios hacen que la cadena de valor en la mesa sea fundamental para que se planifique de manera conjunta y que los resultados sean positivos para todos los sectores.

En la compensación dispuesta por la Decisión Administrativa 826/2022 para adecuar el presupuesto, genera reducciones de partidas presupuestarias que no fueron ejecutadas a la fecha por razones particulares de la gestión; en cuanto al Ministerio de Salud no fue necesario adquirir vacunas, como así también otros tipos de elementos necesarios para los diversos programas debido al stock con el que cuenta Nación, de esta manera ningún ministerio provincial se va a quedar sin herramientas para dichos programas, como tampoco el área de Discapacidad.

“En cuanto al Ministerio de Educación, no habrá ejecución en el presente ejercicio fiscal por un cambio de fecha de entrega por parte de fabricantes de notebooks para el Plan Conectar Igualdad, de esta manera de harán entrega el próximo año.

Quiero recordarle a la Diputada Provincial Agustina García, que en lo que va de la gestión, las y los pampeanos hemos recibido la entrega de un nuevo Aporte No Reembolsable (ANR) a la empresa estatal pampeana EMPATEL SAPEM para desplegar fibra óptica y llevar conectividad a 11 localidades, lo que beneficiará a 6250 pampeanos y pampeanas; se anticipó la llegada del 4G a Pichi Huinca; se firmaron los convenios de cuatro obras que están brindando conectividad a 35 localidades; se entregaron 4 mil tablets del Programa “Conectando con Vos”; se realizó una capacitación del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) para locutoras y locutores locales, y se adelantó un nuevo llamado a concurso simplificado para radios FM de la provincia.

Que el Ministerio de Salud de La Pampa fue reconocido por su desempeño para enfrentar una pandemia, teniendo resultados y un acompañamiento Nacional que se vio reflejado en las distintas localidades de la provincia”, repasó.

Y recordarle también, que el 10 de diciembre de 2019 asumimos a un gobierno con un Ministerio de Salud convertido en Secretaria, con vacunas vencidas, hospitales abandonados, falta de herramientas en todos los sectores. En cuanto a Educación millones de estudiantes dejaron de contar con el Plan Conectar, se recortaron los medicamentos a nuestros jubilados, desaparecieron los planes de viviendas, en La Pampa no se construyó ningún jardín de los prometidos y principalmente me llama la atención la bipolaridad con la que se manifiestan ya que en su gobierno llevaron adelante un plan de ajuste sin precedentes acompañado de un endeudamiento que llevara años remediarlo. Si me gustaría escucharlos argumentar donde está el dinero de esa deuda y porque no hicieron las cosas que prometieron. Y que durante su gobierno fueron complices.

En el corto periodo que lleva Sergio en el ministerio de Economía, se creó el Argentina Programa 4.0 el cual busca formar a 70.000 programadores durante el primer año, de esta manera lo que se busca desde nuestra gestión es generar una vinculación fluida entre el Estado, las empresas y el sistema educativo.

También buscamos que en cada provincia el circuito económico desde el turismo sea constante, es por esto que se llegó a un acuerdo, donde representantes de las diversas cámaras, asociaciones privadas y un Estado presente trabajen mancomunadamente para el desarrollo de este sector.

Desde AFIP ya está en vigencia el procedimiento de la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la vivienda, así transformaremos el ahorro en trabajo y desarrollo.

Desde mi lugar veo a Sergio Massa como un líder clave para la reactivación de la economía Argentina teniendo en cuenta la importancia que siempre le dio a nuestra materia prima, fortalecer el comercio bilateral con India con productos como la soja, aceites, bienes industriales será una gran oportunidad para el crecimiento y la generación de divisas.

Desde el sector automotriz, un sector como más de 8500 trabajadores, y que seguirá creciendo ya que se priorizan los dólares de exportación, con resultados óptimos, sabiendo que en los próximos tres a cuatro meses el sector va a dar un ingreso de 400 millones de dólares”.

