Desalojo en el Matadero: “Si no me dan una solución, le dejo mis hijos  a mi mamá y me prendo fuego con la casa”

Erminda y Agustina Balquinta reiteraron su desesperado pedido para evitar el desalojo de su casa, que podría producirse el próximo lunes.

En diálogo con Plan B, recordaron que este lunes les llegó la orden de desalojo judicial y tienen 5 días hábiles para dejar la vivienda. La casa se encuentra ubicada en Paul Harris al 1.000 del barrio Matadero de Santa Rosa.

Según recordó Erminda, la casa es suya, pero una persona asegura contar con un boleto de compra – venta, al adquirírsela a su ex esposo. “El martes nos llegó por WhatsApp el papel de un desalojo y nos mandaron a buscar un alquiler”.

En la casa viven las dos mujeres adultas, una beba de dos semanas de vida y un niño de 4 años. El fallo judicial de desalojo fue dictado por la Cámara Civil N° 2 de Santa Rosa.

Según les dijo un abogado, apareció un comprador que tiene un boleto de compra venta y dice que su ex esposo se la vendió en el 2003. “Estoy esperando una solución para no quedar en la calle, tengo a mi hija y mi nieto enfermo. Estar en la calle es lo más feo que puede haber”.

“Según me dijo Meaca, él iba a frenar el desalojo por cinco días, pero hasta ahora, no pasó nada. Nosotras estamos luchando por la casa, queremos una solución, nos quieren desalojar, luego de haberle hecho todos los arreglos a la casa”, agregaron.

“Ahora tenemos a otra abogada que intenta frenar este desalojo. La orden nos llegó por WhatsApp, pero no tenemos ningún papel. Yo no me voy a mover hasta que no me traigan un papel. A mí me sacan de mi casa y no me dan un lugar, le doy mis hijos a mi mamá y me prendo fuego en la casa. Yo necesito una casa para mí y para mis hijos”, cerró.

