Sergio Ziliotto: “estamos todos unidos para defender la democracia”

El gobernador Sergio Ziliotto destacó el acompañamiento de la dirigencia pampeana al acto en repudio al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández y destacó la unidad para defender la democracia.

“La Pampa ha dado una muestra muy fuerte de que realmente el sistema democrático como un modelo de la convivencia política. Hay un gran repudio a lo que ha pasado ayer. Creo que se ha corrido un límite y está en la responsabilidad de los dirigentes de todos los partidos políticos, como se ha demostrado en La Pampa”.

“Es momento no solo de adherir a un documento donde quedó demostrado el repudio institucional y en los hechos, para trabajar en construir una Argentina cada vez mejor, en base al diálogo, a la tolerancia y respetando la voluntad de la gente en las urnas”, dijo Ziliotto.

“Esto es una construcción diaria, esperemos que no siga escalando esto, que sea un punto de inflexión. La enorme mayoría de los argentinos quieren vivir en paz, quieren vivir en democracia y somos los dirigentes que debemos dar este ejemplo”, agregó.

Consultado sobre la ausencia de Verna, Ziliotto afirmó que “estaban todos invitados, dirigentes de toda la provincia”.

En referencia al atentado a Cristina, Ziliotto dijo que “el discurso del odio trae consecuencias. La justicia deberá determinar si es un lobo solitario o detrás de él hay un mensaje que capta del mensaje del odio y que baja de un sector de la sociedad que sabemos que es minoritairo y que esperamos que tenga la menor incidencia posible”.

En referencia a la falta de la oposición en el acto, Ziliotto afirmó que “invitamos a todos los sectores políticos de La Pampa, que han adherido al documento y la cuestión de participar o no es de ellos. Claramente han demostrado todos que en la convocatoria del gobierno provincial, estamos todos unidos para defender la democracia”, dijo.

Ziliotto señaló que envió saludos a través de terceros a la vicepresidenta Cristina Fernández. “Es necesario que ella esté lo más lúcida posible, tranquila y se reponga de este duro momento que le tocó vivir”.

Por otra parte, el mandatario se refirió a su seguridad y dijo que “no se puede comparar en La Pampa con Buenos Aires, en lo que se refiere al mensaje de propagación de odio. Tenemos que cuidar lo que tenemos en La Pampa. Seremos adversarios políicos, pero no somos enemigos. Con todos los dirigentes de la oposición, hablamos permanentemente”, dijo Ziliotto. “Hemos estado contacto con todos los dirigentes políticos de la oposición y hemos dado una muestra de madurez de la enorme mayoría de la dirigencia política en La Pampa”, agregó el mandatario provincial.

En referencia a la decisión del intendente de Guatraché, de no adherir al feriado nacional, Ziliotto dijo que “es su decisión. La respeto, no la comparto”.

En referencia a la grieta, Ziliotto dijo que “lo primero que hay que hacer es dejar de alimentar esa dieta. No le pidamos a la sociedad lo que los dirigentes no bajan en su actitud o en sus dichos. Pasa por ahí, por el mensaje que bajamos, no solo de las palabras, sin de los hechos, de la actitud. Debemos empezar a construir de arriba hacia abajo, una vida política política mucho más tranquila de la que está ocurriendo”.

