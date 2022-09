“Nuestro repudio al atentado a CFK no significa un apoyo al gobierno que ajusta al pueblo”

Compartir esta noticia:











El legislador porteño del Frente de los Trabajadores Unidad, Gabriel Solano, se sumó al repudio de todo el cuerpo, pero aclaró que el acompañamiento del Partido Obrero “no representa un apoyo al gobierno del Frente de Todos”.









“El Partido Obrero y, yo personalmente, en cuanto nos enteramos, repudiamos el atentado contra la vicepresidenta de manera categórica. Y reclamamos el esclarecimiento, que no es una formalidad. No es lo mismo si la persona actuó empujada por sectores de las Fuerzas de Seguridad o Embajadas, por ejemplo. Es necesario saber lo que aún no se sabe: si hay un complot detrás de este hecho, un intento por desestabilizar la democracia, lo que claramente aumenta la gravedad”, dijo.

Solano agregó que “nuestro repudio categórico al hecho lo damos de manera independiente. No queremos confundir a la población, por eso no fuimos a Plaza de Mayo, para que no se confunda con un apoyo al gobierno.”

“La campaña contra ´los planeros´, que este sujeto repetía, fue impulsada por políticos de la oposición y también del oficialismo”, recordó.

Respecto al proyecto impulsado por el Frente de Todos dijo que “no acompañamos menciones abstractas a la paz social. Un pueblo al que se le ajusta tiene derecho a defenderse. No queremos que la paz social sea impuesta como un chantaje a este pueblo que debe exigir por sus derechos, que tiene derecho a rebelarse.”

Por último, respecto a la ausencia de Moritán en la sesión, señaló que “cada uno debe hacerse cargo de lo que vota y lo que dice. Si alguien avala este atentado tiene que quedar claro. El silencio y la ausencia es un aval. La población debe saberlo. Moritán no está en esta sesión”.

