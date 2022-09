Es falsa la acusación de Amalia Granata: quiso instalar que el intento de magnicidio de Cristina “fue armado”

Compartir esta noticia:











Hace horas un demente gatilló dos veces en la cara de la maxima líder politica de la Argentina y hoy vemos como una diputada @AmelieGranata intenta sembrar mas odio con noticas falsas. Estuvimos a nada de una guerra civil. Háganse cargo pic.twitter.com/ulAgbOHnRY — JoacoLabarta (@JoacoLabarta) September 4, 2022

La diputada celeste tuiteó una foto en la que el supuesto asesino de Cristina está junto a ella en un acto de La Cámpora. Señaló a un joven militante que se llama Ignacio Barbieri cómo si fuera Fernando André Sabag Montiel, el detenido por accionar dos veces una pistola en la cara de la vicepresidenta.

Sectores opositores al Frente de Todos no salen del asombro por las consecuencias políticas del intento de magnicidio de Cristina Fernández, y difunden información falsa en lugar de dimensionar el peligro que corre la democracia.









Amalia Granata difundió una “fake news” y el aludido estudia hacerle una denuncia judicail. Posteó la foto de un joven con la leyena “el sicario”.

Barbieri primero informó que se enteró por las notificaciónes de Twitter que Granata lo había acusado de sicario.

“Tengo más de 3400 notificaciones porque algunos trolls de @mauriciomacri @PatoBullrich @horaciorlarreta y compañia están usando imágenes mías para decir que soy «el brasilero».

No solo son gorilas, sino que no usan ni media neurona y no tengo ni un parecido..…”, respondió.

Luego anunció que estudia denunciar a la diputada Celeste de Santa Fe por mentir.

“Ya le mandé mensaje al compañero @Gregoriodalbon. Basta de que @AmelieGranata con impunidad diga barbaridades y genere odio cuando es una figura pública, a mí no paran de lloverme insultos y amenazas por su tweet irresponsable”, añadió.

“Que se retracte en las redes” pidió a. “Este circo en redes tiene una sola explicación; generar más odio, tapar que «se borró» la información del teléfono del «brasilero» y tratar de sacarle legitimidad a la única que el pueblo respeta, quiere y cuida; @CFKArgentina. No podrán.…”, agregó.

