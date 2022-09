Juicio a Cristina: “la imparcialidad se ve viciada por acercamientos personales con Macri”

Compartir esta noticia:











El senador nacional del PJ, Daniel Bensusán, dialogó con Plan B sobre diversos temas. Negó recortes y dijo que se trata de “readecuación de partidas que no se iban a ejecutar”. Criticó a ediles de la oposición por el traslado del obrador de Macachín a Salliqueló y reconoció que una condena contra la vicepresidenta “podría generar algún tipo de reacción social”.

Daniel Bensusán, senador nacional del justicialismo, estuvo presente esta mañana en la apertura de la fase final del Programa “Aprender a Gobernar”. Consultado por Plan B, se refirió a diversos temas.

En principio, se mostró de acuerdo con “el dólar soja”, impulsado por Sergio Massa, con un régimen diferencial para que el sector agroexportador argentino. “El Gobierno Nacional necesita divisas, de dólares para engrosar los fondos de la economía y estas son parte de las medidas que se debían tomar para que el campo liquide las divisas. Esperemos que estas iniciativas, que fomentan el ingreso a las arcas nacionales, permitan hacer frente a un montón de situaciones que se vienen en el resto del año y que sean beneficiosas a los argentinos”.

Consultado por los recortes que se darán en áreas sensibles como educación, Bensusán dijo que “hasta lo que sé y lo estoy averiguando por el tema que impulso, para que el Conectar Igualdad sea una ley, se trata de readecuaciones presupuestarias. Lo mismo ocurre en Salud y Obras Públicas”.

“Son partidas que iban a ser subejecutadas durante el año. Por ejemplo, en el Conectar Igualdad, no se iba a llegar a adquirirlas durante este año y este crédito presupuestario, designado para eso, se reasigna a otras áreas. No es que hubo un recorte sobre fondos que se iban a utilizar este año, sino que al preverse que no se iban a poder utilizar, se reasigna a otras áreas de gobierno”, dijo Bensusán.

“En el caso de las obras públicas, según lo que hablé con el Gobernador, que habló con el Presidente y el Ministro de Economía, las que están en ejecución, van a seguir su marcha”, dijo el senador nacional del PJ.

Ante lo sucedido en Macachín, con la salida del obrador de la firma que construirá el Gasoducto Néstor Kirchner y el perjuicio económico para la localidad y la provincia, Bensusán dijo que “son cuestiones que no pueden pasar. Lo que manifestó el Secretario de Recursos Hídricos era que la instalación del obrador ahí, no afectaba el Acuífero de la zona de Macachín. Que esa zona pierda los 600 puestos de trabajo que se iban a generar y todo el movimiento económico de 500 a o 1000 personas, en transporte, combustible, gastos, era una inyección económica muy importante. Ojalá que todavía se pueda rever en esa situación y si no es en Macachín, sea en otra localidad de La Pampa”.

Ante la pregunta sobre si se perderán esos 600 puestos de trabajo, Bensusán dijo que “lo ideal era la generación de esos puestos de trabajo en zonas cercanas a Macachín. Con lo cual, trasladándose a Salliqueló, a muchas personas pampeanas se les complicaría el traslado al obrador que estará en Salliqueló”.

En referencia al intento de magnicidio a Cristina Fernández y la falta de repudio de Carlos Verna, Bensusán dijo que “es cuestión de cada uno como se expresa. Si tiene que manifestar algo, lo hará. Yo viajo ahora para Buenos Aires y mañana tengo una sesión especial en el Senado. Seguramente vamos a repudiar este hecho”.

Ante la pregunta sobre los dichos de Ziliotto, quien destacó la figura de la vicepresidenta y dijo que Cristina representa los ideales del peronismo, Bensusán dijo que “es una de las principales dirigentes en el justicialismo. Dos veces presidenta, actualmente vicepresidenta de la nación. Es una de las dirigentes más importantes dentro del justicialismo y hay otros que, a nivel nacional, llevan adelante los ideales del justicialismo, enmarcados en un Frente de Todos, que es un frente mucho más amplio y que creo que hay que seguir fortaleciendo, para que pueda seguir gobernando el país”.

Consultado sobre las declaraciones de Mayans, que planteó que para que haya paz social, se debe detener el juicio de Vialidad, Bensusán afirmó que “en ese sentido, no esto y de acuerdo con lo que dijo Mayans. Tiene que haber un proceso justo, donde se garantice la defensa de las partes y que sea una justicia independiente que dicte la sentencia que corresponde, de acuerdo a las pruebas que se susciten en el juicio”.

¿Se reúnen esas condiciones en el juicio?, preguntó Plan B. “Es lamentable la mediatización del juicio, conocer las relaciones personales que tienen el fiscal y algunos jueces. Esa imparcialidad se ve viciada. Ojalá dejen de lado los acercamientos personales con dirigentes nacionales de la oposición, claramente con el ex Presidente Mauricio Macri, donde el fiscal y algunos jueces participaron de actividades sociales, en quintas del ex Presidente. Ojalá que todo eso quede afuera y pueda ser un juicio justo, donde se debatan pruebas y hechos y la sentencia, sea acorde a ello”.

Consultado sobre si hay una condena para Cristina, se generaría un clima hostil en la sociedad, Bensusán opinó que “una condena va a genera algún tipo de reacción social. Esperemos que no y que todo vaya por los caminos normales y que evitemos cualquier tipo de violencia o de hechos desagradables”.

