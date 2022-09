Conocé a los seleccionados provinciales para los Juegos de Integración Patagónica

Compartir esta noticia:











Están los seleccionados provinciales para la primera edición de los Juegos de Integración Patagónica que organizará la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social.

Los Juegos se realizarán entre el viernes y el domingo en Santa Rosa con la presencia de delegaciones de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego además de los locales. Surgidos a partir de los lineamientos del programa “- 1000 + Deportes”, abarcarán a la siguientes disciplinas: tenis de mesa, bádminton, tiro con arco, lucha olímpica, taekwondo olímpico, levantamiento olímpico, tenis y gimnasia artística. En el caso del tenis de mesa, bádminton y tiro con arco incluirán a personas con discapacidad según lo resuelto en el Foro Deportivo Patagónico este año.

Las listas

Tras los diferentes procesos de selección y clasificatorios, los representantes de La Pampa en cada una de las disciplinas serán los siguientes:

Taekwondo masculino: Tomás Closter, Ignacio Flixa y Francisco Labriola. En femenino: Gisela Berot, Damaris Loreley Gerk Romero y Jasiel Urrutia.

Tenis femenino: Clarita Braun. En masculino: Tomás Echeverri y Jeremías Florez.

Tenis de mesa masculino: Junior Aguilar, Tadeo Rubio y Santiago Soria. En femenino: Rosa Josefina Janko Pardo y Yamila Diamela Saso. En PCD: Gustavo Loyola y Norberto Martínez.

Tiro con arco PCD masculino: Diego Oyola y Maximiliano Vaquero. Sub 15 femenino: Tamara Magalí Silva. Sub 15 masculino: Simón Guerra. Sub 17 masculino: Francisco Ramacciotti.

Bádminton femenino: Julieta Cerda. Masculino: Brandon Ezequiel Folmer Grivetto. En mixto: Sofía Ghel – Juan Pablo Viglianco. En PCD masculino: Ian Marco Echegaray y Pablo Giménez. En silla de ruedas: Débora Becerra y Silvia Fernández.

Gimnasia artística femenina: Isabella Andrade, Bianca Méndez y Julieta Naab. Masculino: Benjamín Arteaga Bilbao, Camilo Iglesias y Juan Segundo Vistarop de Oro.

Levantamiento olímpico masculino: Juan Manuel Alecha, Benjamín Andrade y Felipe Fobello. Femenino: Lucía Martina Ikes y Nuria Luján Rubio Arce.

Lucha olímpica femenino: Luzmila Giménez y Aitana Loanna Sharim Panadeiro. Masculino: Gian Franco Cabañas, Martín Samuel Díaz, Alan Lionel Lanzatti y Lucio José Enrique Mayas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios