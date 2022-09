Piden que se traslade de España a Rancul el patrimonio cultural de Alberto Cortéz

Compartir esta noticia:











Se reunió la comisión de Legislación General y las diputadas y diputados sacaron despacho favorable por unanimidad a la iniciativa de la diputada Silvia Larreta por la que solicita al Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones pertinentes para el traslado del patrimonio cultural del cantautor Alberto Cortéz desde España a la localidad de Rancul.









“En su momento se comunicaron conmigo desde España y sentí que tenía que hacer algo para ver de qué manera se cumpliera el deseo de Alberto Cortéz de que su patrimonio cultural esté en la provincia. La Secretaría de Cultura está trabajando en esto y me informó que este pedido está muy avanzado. De todas maneras, no quería que esto no deje de estar plasmado en un humilde proyecto”, expresó Larreta.

Más adelante se emitió dictamen favorable por unanimidad al mensaje y proyecto por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia suscripto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de La Pampa, a fin de acordar acciones conjuntas de coordinación y colaboración.

El diputado Julio González tomó la palabra y explicó que “se trata de la habilitación de convenios de colaboración”.

El legislador Matías Traba manifestó que “sería útil agregar un artículo y establecer que aquellos convenios específicos donde se afecte el Presupuesto pasen por la Cámara para ser aprobados”.

González respondió que “todo convenio que tenga una erogación presupuestaria pasa por la Cámara”.

También se sacó dictamen favorable por unanimidad con modificaciones al proyecto por el que se declara de Interés Legislativo, la creación de la Cooperativa Escolar «Atrapasueños» de alumnos del Colegio Secundario Proyecto «i», del barrio Esperanza de Santa Rosa.

Facundo Sola dijo que “es importante darle este respaldo desde la Cámara a esta iniciativa porque es una manera también de decirles que vale la pena hacer cosas altruistas”. Y agregó: “Debemos generar difusión para que esta experiencia se multiplique en otros colegios”.

En el mismo sentido, salió favorablemente por unanimidad la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo a la Productora Cultural RanKül «Nüvan Peuman» (atrapa sueños).

“Son descendientes directos de la Comunidad Ranquel y estudiantes de Comunicación Social. Han decidido crear una productora para rescatar la cultura de su pueblo y poner en agenda la misma. Con esta temática lo que se propone es visibilizar estas tradiciones y bienvenido sea entonces que venga de la mano de este grupo”, indicó Sola.

A su vez, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto por el que se declara de Interés Legislativo el programa televisivo «Rankülche Rüpü» (La Rastrillada del Pueblo Rankel).

Se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa por el que se declara de Interés Legislativo el documental «Fuerzas Vivas», dirigido por Esteban Garelli y Juan Pablo Féliz.

Valeria Luján explicó que este registro fílmico “cuenta en primera persona cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en el Colegio José Ingenieros de la localidad de Jacinto Araúz y capturaron a algunos de los profesores”. Luján sostuvo que todo lo acontecido en esta obra fílmica es “muy fuerte” y a su vez “importante” para visibilizar lo sucedido en la última dictadura militar. “La Pampa no fue una isla”, resaltó la diputada.

Por su parte, Agustina García opinó que “es fundamental reconocer estas iniciativas que nos obligan a tener memoria sobre lo sucedido en aquellos tiempos”.

En otro orden, se aprobó de manera unánime y con modificaciones al proyecto por el que se declaran integrantes del Patrimonio Cultural a las Colectividades radicadas en la Provincia de La Pampa.

Más adelante, se emitió dictamen favorable por unanimidad a los proyectos de resolución unificados por los bloques Frejupa, UCR, Propuesta Federal y Movimiento Productivo Pampeano por el que se manifiesta beneplácito por el ascenso a la Liga Argentina de Basquet, del equipo perteneciente al Pico Football Club de General Pico.

Se sacó despacho favorable por unanimidad a la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo la realización del Selectivo para la 55º Edición del «Festival Nacional de Malambo 2023», a realizarse el día 1º de octubre en General Pico.

También se aprobó favorablemente por unanimidad el proyecto de resolución por el que se declara de Interés Legislativo la “FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO DE LA PAMPA: NATURALEZA Y CULTURA”, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa.

Por otra parte, se emitió dictamen favorable de manera unánime a la iniciativa del bloque de la UCR por el que declaran beneplácito y expresan públicas felicitaciones al Sr. Rodolfo Luis Reale, propietario de la cabaña «Doña María» por la obtención de premios en la exposición rural de Palermo.

Se aprobó favorablemente por unanimidad al proyecto por el que se declara de Interés Legislativo y Cultural el libro ¿Sabés Qué? de la autora pampeana Fabiana Silva.

Por último, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto de la diputada Lorena Clara por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la dotación e instalación de cámaras de seguridad en los distintos accesos a la localidad de Hilario Lagos.

