“Cuando vi las filmaciones realmente me impactaron, me pusieron muy triste”, dijo Cristina a su entorno

Compartir esta noticia:











A una semana del atentado que sufrió en la puerta de su domicilio, la vicepresidenta aún no hizo ninguna declaración pública y mantiene el hermetismo.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, se mantiene en silencio y todavía no tiene definido cuándo será su primera declaración pública tras el ataque que sufrió hace una semana en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta. Pero el senador José Mayans reveló parte de una conversación que tuvo con ella y en la que le contó que cuando vio las filmaciones «realmente me impactaron, me pusieron muy triste».









En los últimos días, en medio del hermetismo, la titular del Senado mantuvo contactos directos con dirigentes de su círculo más íntimo, a quienes les transmitió sus sensaciones ante el episodio vivido.

Si bien la mayoría prefirió mantener en reserva lo charlado con la vicepresidenta, el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos reveló parte del diálogo que ambos tuvieron luego del intento de asesinato del jueves pasado.

El formoseño relató que le preguntó a la ex presidenta si se había dado cuenta en el momento del ataque que había sido apuntada con un arma de fuego. «No vi absolutamente nada (del ataque). Yo lo que vi, porque las personas en la tercera línea, suelen pasar los libros, arrojarlos, para que yo pueda firmarlos, y una persona me arrojó el libro. En ese momento me tomo la cabeza y digo `Uy´, por eso me agaché, pero en ningún momento de mi cuenta», afirmó Cristina Kirchner, según indicó Mayans en diálogo con el canal IP Noticias.

Al respecto, continuó con el relato, con las palabras que utilizó la vicepresidenta: «Entonces ahí me toman, me dicen `tenemos que salir´ y saludo a la gente y cuando voy para arriba (al departamento), ahí me dijeron que me quisieron matar».

«Cuando vi las filmaciones realmente me impactaron, me pusieron muy triste. Que una persona me quiera dañar de esa forma, que me quiera matar, a uno lo conmociona», resaltó Cristina Kirchner en el diálogo reproducido por Mayans. El senador por Formosa contó que la vicepresidenta agregó: «Sí, estoy bien, pero hay un esquema de violencia que me preocupa».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios