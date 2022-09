Eduardo Aguirre: “Una ley antiodio sería un retroceso severo, sería más razonable penalizar el negacionismo”

Compartir esta noticia:











El ex Defensor General del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa, Eduardo Luis Aguirre, cuestionó las iniciativas que impulsan una ley antiodio y señaló que sería más fácil penalizar el negacionismo.

A través de las redes sociales, Aguirre se refirió a las versiones que hablan de una iniciativa impulsadas desde el oficialismo, luego del intento de magnicidio de Cristina Fernández.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Una ley «antiodio» sería un retroceso severo para las conquistas democráticas alcanzadas durante los doce años de gobierno peronista y significaría además el riesgo de rozar la ley de expresión. Sería una paradoja que quienes derogaron el desacato introduzcan ahora este engendro que lo único que va a deparar es una réplica furibunda a nivel interno y externo”, afirmó.

“Eso pasa por apelar al consignismo fácil, institucionalizar una expresión y usarla a diestra y siniestra. Sería mucho más razonable penalizar el negacionismo, fuente de toda una teología política reaccionaria. La recurrencia a valernos de lugares comunes nos ha llevado a encrucijadas severas”, agregó.

“Parece que no aprendemos. Les pido por favor que imaginen los efectos, el impacto e incluso las formas de contralor de lo que piensan sancionar. Otro tiro en el pie ahora, cuando el gobierno puede exhibir una incipiente reacción en los temas más urgentes de la sociedad me parece otra banalidad de un progresismo sin rumbo”, criticó.

“Perdidos en la niebla de la confusión ideológica, ahora avanzan con una ocurrencia que sería banal si no pusiera en riesgo lo más sensible de una democracia que el pueblo supo conseguir. Por favor, mediten esa. No huyan hacia el derecho penal frente a la barbarie, nada bueno puede salir de allí”, precisó.

“Las soluciones punitivas nunca favorecen a las mayorías. Por si esto fuera poco, tenemos leyes que ya prescriben sobre el tema. No es momento de superficialidades. Si queremos encausar la democracia, bien podríamos empezar por una nueva ley de servicios de inteligencia que regule esas actividades en serio, sean los destinatarios agentes públicos o personeros privados”, planteó.

“Ese aroma aterrador a que hay algo desconocido o que nunca sabremos detrás de todas las grandes calamidades siempre fue un clásico lamentable de la Argentina. Allí yacen los gérmenes de todo lo malo que se ejecuta y profiere en la superficie de la cotidianeidad”, cerró el ex Defensor del Ministerio Público Fiscal.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios