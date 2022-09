Elecciones en UTELPa: el oficialismo venció en 16 seccionales

Compartir esta noticia:











En conferencia de prensa, la actual secretaria del gremio docente, confirmó el triunfo del oficialismo en 16 seccionales, con excepción de General Acha. Esperan los resultados finales de la elección en Santa Rosa.

“Hemos definido llevar adelante esta conferencia de prensa, donde todavía no tenemos las definiciones definitivas, por parte de la Junta Electoral, pero sí tenemos algunos números de la provincia”, dijo Lilia López, la actual secretaria general del gremio.

“Quiero manifestar el agradecimiento total y absoluto a todas las afiliadas y afiliados que ayer, democráticamente, emitieron su voto para que se lleve adelante normalmente las elecciones en la UTELPa”, dijo.

“Quiero transmitir que fueron una elecciones normales en toda la provincia y no hubo ninguna dificultad. En la provincia se votaba para UTELPa, para las 17 seccionales que conforman la UTELPa y también para CTERA”, agregó.

“En La Pampa, un 68% de los votantes, apostaron una vez más a la agrupación Celeste Violenta a nivel nacional. Ya la CTERA lo hizo público y esta agrupación vuelve a conducir la Confederación de trabajadores y trabajadoras del país, con la compañera Sonia Alesso a la cabeza y quien les habla, más Noemí Tejeda, estaremos en dos secretarías a nivel nacional”, dijo López.

“Noemí va a seguir conduciendo la secretaría de Salud Laboral y yo formaré parte de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, en la Secretaría de Género”, afirmó López.

“A nivel provincial, ayer se emitió el voto y la Agrupación Celeste Violeta va a continuar en la conducción de la UTELPa provincial, con un 76% de votantes y 16 seccionales que ayer han emitido su voto. De las cuales, 15 seccionales son para Agrupación Celeste Violeta y como es de conocimiento público, no hay un escrutinio definitivo sobre la Seccional Santa Rosa”, señaló López.

La secretaria del gremio dijo que “hay un porcentaje de votos observados, nulos y recurridos. Le hemos pedido a la Junta Electoral para que analice esas urnas y en el transcurrir del día, podamos tener una definición más clara, con respecto a los votos de la Seccional Santa Rosa.”

“En este sindicato hay democracia sindical y las elecciones se llevaron adelante con total claridad, transparencia y normalidad en toda la provincia de La Pampa”, resaltó López. “Como secretaria general del sindicato, en Santa Rosa las elecciones fueron normales en cada una de las escuelas, no hubo problema, en ningún lugar de la provincia. Hay diferencias por un malentendido entre votos observados y nulos y queremos que eso se aclare”.

—¿Los nulos se tiene que rever?

—Se tiene que rever todo, estamos pidiendo que se revean?

—¿Puede que se haya votado la lista completa de CTERA, en la nacional y allí hayan metido votos para la provincial, en la misma urna?; ¿Qué pasan con esos votos?

—Estamos diciendo que cuando hay un voto que está roto, que no se lee o que se puso cualquier cosa en el sobre, eso no se discute. Cuando hay voluntad de un compañero, de votar por una lista en particular y se equivocó de sobre, debemos respetar las intenciones que tuvo ese votante, ese afiliado o afiliado y eso es lo que está en discusión.

—¿Por qué se equivocó el votante?

—Es difícil, siempre pasa. Hay dos urnas: está la urna de la provincial y de la seccional y la urna de la CTERA. Si bien los fiscales o presidentes de mesa, están atentos para decir dónde va cada sobre, se te escapa. Esto es así.

—¿Pero no puede ser una intención de nulidad?

—Eso no es voto nulo. Un voto nulo es cuando no leés a quién votate, está roto o escrito.

—¿Por qué se tienen que rever los votos nulos?; ¿No está avalados por todas las partes?

—No están avalados por todas las partes.

—¿Cómo se resuelve entonces?

—No puedo responder porque no soy Junta Electoral y nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que defina la Junta Electoral. Para eso, se votó esa Junta, por las 17 seccionales que conforman la UTELPa. El secretariado provincial, en esos congresos, tenemos voz, pero no votamos, quienes votan, son los representantes que vienen de cada una de las seccionales.

—¿Van a abrir todas las urnas?

—Me preguntan cosas que va a definir la Junta Electoral.

—La oposición se da por ganadora y el oficialismo dice que no…

—Pedimos que se revea la situación, es todo lo que podemos decir, nada más.

—Más allá de que gane una lista u la otra, ¿Qué opinás sobre la paridad de la elección?

—Debemos respetar lo que votaron afiliados y afiliadas. Se hará luego un análisis interno de las elecciones, como agrupación Celeste y Violeta.

De todos modos, en cualquier elección general, cuando hay una duda sobre una urna, le asiste el derecho a cualquiera de las partes, a abrir y contar los votos. Acá tenemos historia, en UTELPa, de haber contado todas las urnas, a pedido de fiscales. Por eso, se abrieron las urnas de CTERA. Así fueron las elecciones anteriores en el gremio, de justas.

—¿En General Acha ganó la otra lista?

—Sí, fue la única. Por eso aclaré que vencimos en 16 seccionales.

