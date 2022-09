Escrutinio en UTELPa: piden veedores y abrir todas las urnas con votos nulos o recurridos

Compartir esta noticia:











A las 13:30 de este jueves todavía no se había iniciado el escrutinio en la Seccional Santa Rosa. Ayer, con datos preliminares, ganaba la lista opositora Rosa y Verde por 15 votos. Los nulos y recurridos son 25. Las urnas de la elección de CTERA, pueden ser definitorias.

A más de 20 horas de cerrada la elección, sigue la incertidumbre en la Seccioal Santa Rosa de UTELPa. Con el paso de las horas, el convencimiento opositor choca con la estrategia del oficialismo: pide abrir las urnas con votos recurridos y nulos.

Algunos de ellos se dieron en mesas de CTERA. La elección se hizo al mismo tiempo, pero con urnas diferentes. Al abrir una de CTERA, detectaron votos de lista completa a favor del oficialismo, en el que se incluyeron las boletas nacional, provincial y de seccional.

Desde la oficialista Celeste Violeta interpretan que esos votos están mal anulados porque «el o la afiliada dejó un claro mensaje de apoyo al oficialismo al votar a la Celeste y Violeta en todos los tramos». Desde la oposición dicen que es nulo porque se puso en la urna incorrecta.

Cerca de las 13 horas, el oficialismo pidió abrir todas las urnas, de CTERA o de UTELPa, en la que hubo votos nulos o recurridos. La oposición solicitó la presencia de veedores del Ministerio de Trabajo. El cruce de opiniones volvió a trabar el escrutinio.

Descompensación

Desde temprano, integrantes de la lista opositora asistieron a UTELPa para seguir de cerca las definiciones: convocaorn a dos abogados, Roberto Sákara y Claudio Pérez Laprida (exfuncionarios de la gestión del radical Leandro Altolaguirre), quienes se reunieron con el abogado de UTELPa, Carlos Fernández Articó.

Allí se discutió sobre la apertura de las urnas, y el abogado del gremio informó que “es uso y costumbre de UTELPa abrir todas las urnas para transparentar los escrutinios”.

Desde la oposición lo rechazaron e hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en la Secretaría de Trabajo de La Pampa. Esas deliberaciones se dieron por varias horas. Al mediodía, Carla Laboranti, docente integrante de la lista opositora, se descompensó y tuvo que ser trasladada al Hospital Lucio Molas para su atención en ambulancia

“Oposición «ganadora”

En la mañana de este jueves, la apoderada de la Lista Rosa y Verde, Cecilia Alcántara aseguró que la oposición ganó las elecciones por 15 votos. Desde las 10, se reiniciaba el conteo de votos.

Cecilia Alcántara, apoderada de la Lista Rosa y Verde, aseguró que la oposición se quedó con el triunfo en la seccional Santa Rosa.

“Ganamos las elecciones por 15 votos a favor y cuando se dieron cuenta de que teníamos la elección ganada, empezaron a pedir recurrir los votos nulos”, dijo Cecilia Alcántara, la apoderada de la lista Rosa y Verde.

“Ayer estuvimos hasta las 11 de la noche y luego fuimos a hacer una exposición. Se hizo todo lo que se pudo hacer y nos hicieron firmar un acta de un cuarto intermedio, para que hoy a las 10 esté en la Junta, para abrir los 25 votos que ellos creen que hay que mirar y van a ver si esos votos son nulos o no, cuando ya el Presidente de Mesa y los fiscales, los pusieron como nulos y no como observados”, agregó a Plan B.

“Si hubieran sido observados, esos ocho o diez votos, no llegan igual, porque tenemos 15 votos a favor”, señaló la apoderada. “Esto está confirmado, contamos con las actas. Pero no nos dieron un papel, porque no se cerró el acto eleccionario, como se debería haber cerrado, luego de una elección, así estuviéramos hasta las 12 de la noche. El acto eleccionario quedó abierto”, cuestionó.

Alcántara explicó que las urnas quedaron en UTELPa. “Quedaron las urnas nacionales y las provinciales. Quedaron fajadas con mi firma, porque tratamos de buscar la mejor manera de que las urnas estuvieran cubiertas. Solo se abrieron dos urnas, tenemos las fotos y ahora yo tengo que entrar sola, porque no dejan entrar ni a abogados, ni a nadie, porque dicen que no certificamos a nadie más, para que entrara a la Junta”.

Consultada sobre si las urnas que se abrieron eran de CTERA, Alcántara dijo que “eran una y una”.

—¿Si la urna de CTERA tiene votos de UTELPa, se pueden contabilizar para UTELPa?

—Nosotros como listas, solo fiscalizamos la provincial.

—¿Y si alguien metió boleta completa, provincial y seccional, se corta la boleta y se cuenta en la otra lista?

—Es lo que estamos diciendo. En los votos nulos nos ha pasado, que eran dos sobres y dos boletas. La gente puso en el sobre de UTELPa, una boleta nacional y en el sobre de la nacional, una provincial. Y lo damos por nulo, porque tal vez, mi impresión, era una forma de anular, pero ellos lo interpretan como que el votante se confundió. Es una percepción, pero ya el presidente de mesa, junto con los fiscales, dijeron que no. Es un voto nulo, las autoridades de la mesa lo certificaron como nulo.

—¿Las urnas de CTERA no se tienen que fiscalizar acá?

—Ese no es un problema nuestro, nosotros solo fiscalizamos la provincial, que era lo que a mí me interesa. Para eso, tengo el aval y en lo otro no tengo ninguna injerencia.

—¿Hasta ahora, la Junta Electoral no los reconoció como ganadores?

—No, de ninguna manera.

—¿El escrutinio de ayer era provisorio o de carácter definitivo?

—No lo sabemos, ellos no lo saben, nosotros somos ganadores. Los votos los contamos un millón de veces con la computadora, a mano. Lo hicimos juntos y les daban los mismos números.

—¿Por qué creen que no quieren reconocer la derrota?

—Algunos nos reconocieron, en forma privada, nuestra victoria, pero después salieron con otra directiva. Nos defendimos lo mejor que pudimos, somos docentes y vamos por la verdad. Si hubieran sido votos observados, yo no tengo problemas que se abran los votos de esas urnas. Pero si hubieran sido observados, esto es que un fiscal está de acuerdo y otro no, como corresponde y el voto es observado. Pero los que son nulos, son nulos, y hasta acá llegamos, no vamos a dar el brazo a torcer.

—¿Hubo veedores?

—Solamente yo.

—¿Alguien de la Junta Electoral les manifestó que si hay una boleta completa, pasarla a contarla como UTELPa?

—No, yo hice muchas preguntas. Ellos tienen su percepción, yo la mía y es la verdad. Soy representante de todos mis compañeros.

—¿Qué pasa si por alguna cuestión se da vuelta la elección?

—No se va a dar vuelta la elección de ninguna manera, porque acá no nos vamos a mover hasta tener el resultado definitivo. Somos los ganadores.

