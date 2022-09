Parera: concejales del Frejupa hallaron otras irregularidades y reclamaron más transparencia al municipio

Compartir esta noticia:











El bloque de concejales del Frejupa de Parera, no aprobó nuevamente un balance municipal y reclamó más transparencia en el manejo y la gestión de los dineros públicos a la Municipalidad. Como ocurrió con el balance de enero, nuevamente encontraron irregularidades en la rendición, y por eso no lo votaron, aunque fue sancionado por mayoría por el bloque oficialista.

En un comunicado, resalltaron que “de 749 órdenes de pago que observamos en la documentación presentada solo 97 tenían facturas que la respaldaran. O sea el 87% (652) de los pagos hechos por la municipalidad no estaban respaldados por ningún comprobante. Pero además varias facturas de las que sí había fueron confeccionadas a consumidor final, que no corresponde porque el municipio tiene carácter de exento frente al IVA”.

Otros puntos fueron:

-En varias oportunidades se observa el libramiento de pagos a cuentas que no son a nombre de los titulares de las facturas o beneficios, por lo que no queda claro si el pago lo recibió quien debía. Los pagos deben hacerse a cuentas del titular de la factura, o cuentas conjuntas con dicho titular. No se adjunta al expediente renditivo ninguna boleta de la boca recaudadora de rentas como para poder determinar la correcta contabilización de dichos ingresos y egresos, como así también de la comisión que percibe el municipio.

-No se sabe cuánto se recauda por Guías. No se adjunta los pagos en conceptos de guías que surgen del sistema SAG como así tampoco las declaraciones juradas mensuales de rentas a fin de constatar la recaudación.

-Falta claridad en la liquidación de sueldos. No se adjunta en el expediente recibos de sueldo del personal, como así tampoco las planillas correspondientes a los aportes y contribuciones y seguro obligatorio.

-Muchas de las órdenes de pago no están firmadas por alguno de los funcionarios responsables de la recaudación y de los pagos y muchas otras están sin los sellos de los funcionarios y sin el institucional. No se adjunta en el expediente los resúmenes bancarios de ninguna de las cuentas de las que es titular el municipio.

-En la orden de pago 770 se observa el pago a la estación de servicio, algunos de los tickets son firmados al momento de su retiro, llama la atención uno que firma el retiro de combustible de una persona que no es empleado municipal.

-En la orden de pago 1182 hay una operación que no se comprende se devolvió la diferencia del impuesto a los vehículos a una empresa y el municipio le transfiere $266.461,13.

-En la orden de pago 1359 se observa la compra de materiales de construcción. No dice para que trabajo es.

