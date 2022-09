Víctima de médico detenido por abuso sexual: “Todo el tiempo que estuve en la consulta fui acosada en términos sexuales”

Compartir esta noticia:











Un médico que trabaja en la exAsistencia Pública de Santa Rosa fue detenido por siete hechos de abuso sexual. Pesa sobre el profesional una denuncia anterior que da cuenta de un supuesto abuso en Gobernador Duval.

Una testigo que fue víctima del médico denunciado por abuso sexual y que ejercía funciones en la Asistencia Pública, brindó detalles del calvario que padeció cuando fue atendida en el centro de salud.

Consultada por el periodista Daniel Lucchelli, la testigo contó lo ocurrido. “A mí esa persona me atendió una vez. Yo asistí a la guardia de la Asistencia, pero ante los síntomas que presentaba, me dijeron que era mejor que me atendiera el médico clínico que estaba en ese momento trabajando y dije que sí. Dí mis datos y me dijeron que en cualquier momento, él me iba a estar atendiendo”,

“Cuando yo pasé al consultorio, desde el principio, los términos que utilizó para referirse a mí fueron ‘mi amor’, ‘princesa’ o cuando me preguntó la edad, me dijo que ‘linda edad, un pimpollo que florece’, cosas completamente innecesarias para una consulta médica”, dijo la testigo.

“Todo el tiempo que estuve ahí fue acosada en términos sexuales, un cien por ciento. Y él, en un momento me dice que para que mis síntomas se fueran, yo lo necesitaba a él en la cama. Todo lo que él me dijo, lo anoté cuando salí el lugar y está presentado, puesto en la denuncia que realicé en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia”, agregó.

“Todas las barbaridades y atrocidades que tuvo que escuchar, están en la denuncia”, dijo la testigo, pero aclaró que no fue manoseada por el profesional. “Luego de que yo aviso que quiero denunciar y pido asesoramiento, otra chica hizo una denuncia. Fue conmigo y ahí nos enteremos que hubo más denuncias. Ya son siete, incluida la mía, en los últimos tres días”.

La testigo afirmó que el profesional médico ya había sido denunciado en Gobernador Duval. “Él ejercía ahí y lo enviaron a Santa Rosa. Terminó haciendo todo esto”, agregó.

“Ahora todas estas denuncias, deben ser elevadas a Fiscalía y el fiscal de turno decidirá como prosigue la causa. Tengo conocimiento que el médico fue detenido, pero puede salir hoy o mañana y seguir ejerciendo. La idea es que no ejerza nunca más”, cerró.

