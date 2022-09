García pide un programa de salud mental infanto juvenil en las escuelas pampeanas

Compartir esta noticia:











La diputada de la UCR presentó un proyecto de Ley para que se cree el programa de salud mental infanto juvenil en todas las escuelas de la Provincia de La Pampa, con el fin de promover el bienestar emocional y buenos hábitos de salud mental y física en niños, niñas y adolescentes, y prevenir problemas de salud mental.









Agustina García, diputada radical, presentó un proyecto en la Legislatura orientado a la salud mental infanto juvenil en las escuelas pampeanas.

“Todas y todos somos parte de la sociedad en la que vivimos, poder actuar a tiempo y reconocer los problemas nos ayuda a desarrollarnos como ciudadanas y ciudadanos.” expreso la diputada García.

El objeto de esta Ley es promover el bienestar emocional a partir de los buenos hábitos de salud mental y física en niños, niñas y adolescentes, y prevenir los problemas de salud mental, fortaleciendo los factores protectores y reduciendo los factores de riesgo de padecimientos mentales.

La diputada propone que se cree el «área de Salud Mental» en la órbita del Ministerio de Educación, y que esté constituida por un «equipo psicosocial interdisciplinario en cada establecimiento». El mismo «deberá ser el encargado de implementar acciones de promoción y prevención hacia el interior de la escuela, detección temprana y gestión de la estrategia de abordaje en los establecimientos educativos de nivel Inicial, Primario y Secundario; sean estos de carácter público o privado».

También, según postuló García en su proyecto, se creara la figura de «psicólogo educativo», cuya función será «coordinar entre los servicios estatales en los diferentes ámbitos, llevando a cabo una prevención primaria y secundaria, así como intervención inicial, desde el ámbito educativo y, en aquellos casos en que haya una manifestación de los síntomas, dar intervención a través de los programas creados para tal fin».

La legisladora opinó que “es fundamental no dejar de alarmar con los casos de Salud Mental Infanto-Juvenil, no sólo ante los datos existentes, sino por la evolución incremental de los mismos si no se actúa”.

De todos modos dijo que “necesitamos datos que puedan ayudar y contribuir, así como también un sistema de información Provincial, dentro del Comportamiento de la Infancia y Adolescencia Pampeana”.

