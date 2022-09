“Posicionamos a La Adela como un lugar que crece, que hace y que apuesta por su gente”

Compartir esta noticia:











Esta tarde, con un desfile de instituciones por Avenida del Libertador y mucho colorido se conmemoró el aniversario 113 de la localidad de La Adela.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Juan Barrionuevo, acompañado por el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, el diputado provincial, Julio González, la diputada provincial Silvina Larreta, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, la presidenta del Concejo Deliberante, Annabella Pintos, concejales, concejalas, demás funcionarios provinciales y municipales, autoridades educativas, policiales y de seguridad, representantes de instituciones intermedias, vecinos y vecinas de La Comarca.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino habló a los presentes el jefe comunal, quien tras brindar la bienvenida agradeció el acompañamiento en este nuevo aniversario de la localidad.

“Sin dudas es un aniversario diferente, luego de dos años de pandemia podemos hacer un lindo festejo para disfrutar en comunidad, así, juntos, cerca, como nos gusta, pero también es un buen momento para hacer un balance de todo lo realizado porque en La Adela, jamás nos detuvimos y en todos estos años pasaron cosas muy importantes”, expresó.

Barrionuevo recordó que hace poco contaba que al asumir, entre otras cosas, “soñábamos con una zona productiva y hoy contamos con un parque agroindustrial pujante y generador de empleo; que en 2007 queríamos comprar un camión atmosférico y hoy disfrutamos de la obra de agua y cloacas; déjenme parafrasear a un amigo, en aquel entonces con el gobernador Carlos Verna soñábamos en llevar adelante esta obra y siempre decía “si nosotros le solucionamos los problemas a la gente, la gente nos soluciona los problemas en las urnas, un abrazo a la distancia”; podemos contar con orgullo que reflotamos y revalorizamos nuestra Fiesta Provincial de La Barda; que refaccionamos el Polideportivo CECLA, la pileta climatizada, construimos el albergue; el nuevo puente que nos une como Comarca; que junto al sector privado, quien realiza un gran esfuerzo y cree en nuestra gestión, ampliamos la capacidad hotelera y oferta gastronómica, al igual que las mejoras en el camping, para posicionarnos como destino turístico; que hicimos asfalto, más de 120 viviendas; obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, como el canal colector, la extensión en las redes de agua, gas y electricidad; que en aquel entonces pensábamos en un médico más para nuestro centro de salud, en una ambulancia más, y hoy estamos en marcha con un Hospital de Nivel 4 que va a permitir más y mejor atención y sobre todo que por primera vez nuestros hijos e hijas nazcan en La Adela”.

“Por todo ello decía que es un aniversario diferente, porque al pensar en todos los sueños y observar hoy la realidad de nuestra localidad podemos decir con enorme satisfacción que cumplimos los objetivos, que cumplimos con nuestra gente, que para nosotros lo prometido es deuda y la palabra tiene un valor muy grande”, continuó el intendente, quien compartió con la comunidad: “el orgullo que siento al ver que La Adela está en el mapa, que posicionamos a la localidad, no solo por el río Colorado, por la barda y el turismo, posicionamos La Adela como un lugar que crece, que hace, que apuesta por su gente y que trabaja día y noche en generar alternativas para seguir avanzando”.

“Aún queda un largo recorrido, creo que ya nos conocen y saben que siempre vamos por más, nos queda algo más de un año para culminar una nueva gestión, y muchos proyectos por delante”, prosiguió Juan Barrionuevo, quien a futuro contó: “Ya estamos pensando y organizando la nueva Fiesta de la Barda, los días 20, 21 y 22 de enero, con entrada libre y gratuita el último día para que todo el mundo pueda disfrutarla; estamos trabajando en un proyecto que también va a cambiar la realidad de La Adela, que es la generación de energía, no solo para solucionar la demanda sino también pensando en el nuevo Hospital, y en más y mejores servicios para el Parque Agroindustrial; en los próximos meses comenzaremos con la construcción de 25 viviendas sociales del Plan Provincial Mi Casa, a las que suman otras 20 del Plan Nacional Casa Propia, por lo que son otras 45 familias de La Adela que muy pronto contarán con el techo propio, y no me quiero olvidar de otra gran cantidad de familias que están haciendo su casa desde el Plan Procrear, lo que demuestra el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio; siempre pensado para el bienestar de nuestra comunidad; además, junto al Ente Provincial del Río Colorado pensamos a largo plazo en un proyecto a ejecutar en 56 hectáreas, para producciones diversas y desarrollo turístico; La Adela contará con una Reserva Municipal que, les aseguro, será muy importante; ya lo anunciamos oportunamente y no llena de orgullo, junto a nuestra Universidad Nacional de La Pampa pensamos en tener una sede en La Adela de esta casa de estudios tan prestigiosa y que hoy desarrolla la Tecnicatura en Gestión y Tecnología de los Alimentos; además, la semana pasada trajimos de Santa Rosa otra gran noticia, tal como se había comprometido el gobernador Sergio Ziliotto durante su última visita en julio pasado, el próximo 29 de septiembre se licitará el Hospital Nivel 4, en el que se prevé una inversión cercana a los $2.000 millones de pesos, por ello quiero agradecerle señor gobernador, muchas gracias por las gestiones conjuntas y el acompañamiento al pueblo de La Adela”.

“Como verán queda mucho por hacer, pero no tengo dudas que son sueños que pronto se harán realidad; como cierre de este discurso, que para mí es muy especial, porque un cumpleaños siempre es un motivo para celebrar y expresarse, quiero utilizar una palabra que resume lo que siento por esta tierra, por mi querida localidad y nuestra gente, y esa palabra es amor, a lo largo de todos estos años siempre agradecí, agradecí el apoyo y acompañamiento incondicional en cada elección, agradecí la paciencia ante la espera de alguna obra, agradecí la comprensión en momentos difíciles, siempre fue agradecimiento hacia mi pueblo, hoy siento la enorme necesidad de expresarles lo que me pasa y esto que siento por La Adela y nuestra gente, lo que siento es amor, es un orgullo para mi ser intendente de mi pueblo, es un orgullo haber asumido allá por 2007 con tantos proyectos e ideas y hoy ver que son realidades palpables y que disfrutan nuestros vecinos y vecinas, yo soy un hijo de La Adela y poder aportar para este crecimiento no hace más que querer expresar este sentimiento de querer ver cada vez más grande y linda a nuestra localidad”, manifestó a su pueblo con gran emoción.

