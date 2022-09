El Teatro TKQ  y el grupo La Ronda anuncian el reestreno de “Mi Muñequita”

Compartir esta noticia:











El reestreno de la obra está previsto para el sábado 17 y domingo 18 de septiembre a las 21 horas.

La obra es recomendable para mayores de 13 años y el valor de la entrada general es de $ 1.200.

Reservas únicamente por texto WS al: 2954-310030, consignando cantidad, día, apellido y nombre de la persona que realiza las Reservas.

Mi Muñequita

En esta obra del Autor Gabriel Calderón, dirigida por Norberto Tojo del Grupo “La Ronda” el público se encontrará con La muñeca que, en ningún momento, se separa de su nena, una nena que no se separa de su muñeca. Un tío que no se separa de su venganza. Una madre que no se separa de la culpa ni del alcohol. Un padre que no se separa de su trabajo ni del odio. Y una criada que todo lo sabe, que todo lo ve.

“Mi Muñequita “– La Farsa es una comedia negra que toca temas de violencia familiar tanto física como psicológica, centrándose en la mujer/niña como un objeto que no tiene capacidad de decisión sobre su destino ya que los que la rodean con sus acciones, deciden por ella, arrinconándola hasta situaciones extremas.

Esta puesta en escena denuncia a una sociedad frívola que vive de las apariencias sumergidas en una idiosincrasia machista, sin querer aceptar los cambios que traen las nuevas generaciones y condenándolas a repetir los errores de sus antepasados. La obra se caracteriza por tener un texto frío, crudo, directo, y preciso; sin perder su estilo de farsa y comedia negra, a la vez que denuncia temas como la violencia contra la mujer, el abuso sexual infantil y la salud mental.

Familias disfuncionales, aquellas que emplean pautas insanas para relacionarse por lo que lleva a una relación deteriorada por salud mental o física de sus miembros, una familia en que los conflictos y muchas veces el abuso por parte de sus miembros individuales se producen continuamente y regularmente, abusos, afectados por adicciones son parte de este entramado.

Ficha Artística y Técnica “Mi muñequita”

Autor: Gabriel Calderón

Una producción del Grupo: “La Ronda”

Con Las Actuaciones de:

Marina Asquini

Carolina Courty

Mónica Maino

Rubén Herrera

Pablo Acosta

Vicky Castillo : Actriz invitada

Musicalización y Edición Sonora: Norberto Tojo

Diseños de Iluminación, Vestuario y Maquillaje: Norberto Tojo

Realización de Vestuario: María Ruth Furst

Realización de Maquillaje: Vicky Castillo

Técnico de Iluminación y Sonido: Norberto Tojo

Dirección y Puesta en Escena: Norberto Tojo

