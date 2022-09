Baja de impuestos y “la mitad de funcionarios”, propuestas de Passo para gobernar La Pampa

Compartir esta noticia:











“La mitad de los funcionarios sobran”, dijo el ex senador Passo, de Juntos por el Cambio. Criticó que la provincia no cuente con una Ley de Acceso a la Información Pública y cuestionó el retaceo de fondos a municipios opositores al justicialismo.

El exsenador Juan Carlos Passo, se lanzó recientemente como precandidato agobernador por la UCR, dentro de Juntos por el Cambio. En declaraciones radiales, sostuvo que “la mitad de los funcionarios sobran” y señaló que hay “una carrera hacia la puerta del Estado”, tanto por parte de “quienes no tienen formación”, como de “profesionales”.

Passo evaluó que “La Pampa está dando los primeros pasos hacia un cambio. Creo que a las personas no nos cuesta cambiar, nos cuesta renunciar y los ciudadanos deben renunciar a la idea de que la continuidad es lo que nos favorece”, dijo en declaraciones radiales.

“Los resultados son malos. En La Pampa tenemos una relación empleo público y empleo privado que es una radiografía de lo que nos está pasando. Casi el 48% de los pampeanos trabaja en el Estado y hay una carrera hacia la puerta del Estado, para ingresar, no solo de quienes no tienen formación y aspirar a un empleo de calidad, sino aún de aquellos que son profesionales, porque las posibilidades privadas, se fueron bloqueando por la falta de políticas activas y la situación nacional”, evaluó Passo.

En referencia a sus propuestas como precandidato a gobernador, Passo dijo que “hay que bajar el 20% dos impuestos: los vinculados a la producción y el consumo, como Ingresos Brutos y Impuestos a los Sellos, que están estimados en el Presupuesto 2022, con una recaudación total de 24.000 millones de pesos y esa rebaja sería una señal de $5.000 millones de pesos, dando la seguridad de que menos va a ser más, porque la baja de impuestos va a llevar a una motivación al sector privado, eso va a ser el inicio de una cuestión progresiva”.

“Además, Juntos por el Cambio va a tener otra dimensión de la administración pública. Se debe gobernar La Pampa con la mitad de los funcionarios, porque la mitad de los funcionarios sobran”, dijo en declaraciones radiales a periodistas de FM Radio Noticias.

Por otra parte, Passo criticó que La Pampa no cuente con una ley de acceso a la información pública. “Hoy la tecnología nos permite tener una radiografía de la administración del Estado, en tiempo real”.

“Vamos a hacer por ley, que los ministros tengan que cargar todos los movimientos económicos, cartera por cartera del gobierno de La Pampa, para que los ciudadanos puedan ver. Un impuesto caro que pagan los pampeanos es el impuesto a la corrupción”, criticó.

En este sentido, señaló que ‘el impuesto a la corrupción’, “son los fondos mal manejados en La Pampa. En el ejercicio 2021, en las transferencias a los municipios, hay más de 2.000 millones de pesos que no los pueden encontrar. Yo me presenté en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y al Tribunal de Cuentas. Comencé a seguir la transferencia de fondos, luego de la declaración del gobernador, que dijo en un acto en General Acha, que todos los municipios eran iguales. Fue en el tercer trimestre del ejercicio 2021”.

“Yo demostré cuan grande era la discriminación. Cuando se publica el ejercicio final, yo veía que los municipios de Juntos por el Cambio, recibían poco, pero no encontraba la diferencia, hasta que con un equipo, comencé a sumar número por número y cuando se publicaron los datos generales, faltaban más de 2.000 millones de peso. Había un resultado global, pero en el centro había una ausente de 2.000 millones de pesos”, dijo Passo. “De los 23.000 millones de transferencia, había 18.000 y algo”, agregó, el candidato de la UCR.

“Cuando lo evidenciamos, salió la Contaduría General a decir que se habían olvidado de cargar una barra, que es ‘transferencias sin determinar’. Cualquiera que haya manejado un Excel, sabe que si te olvidás de cargar una barra, no llegás a ese resultado de 23.000. Era una explicación poco creíble. Así nos presentamos a la justicia y el Tribunal de Cuentas dijo que no existen las partidas sin determinar y aún no hemos tenido respuesta”, criticó. “La Pampa es una provincia difícil con los números y la oposición debe estar atenta a esto”, sostuvo.

“Yo estuve en el Tribunal de Cuentas (que maneja la oposición al gobierno provincial) y seguramente, tendrá un expediente abierto al respecto”, precisó Passo y aclaró que “los municipios perjudicados, no recibieron dinero, porque se trata de partidas sin determinar. Eso es un invento pampeano. Son partidas de más de 2.300 millones de pesos, que ‘se olvidaron’ de poner en las transferencias y nosotros encontramos desde el llano”, criticó Passo.

Por otra parte, Passo señaló que la gente está cansada de la «rosca» de los funcionarios y puso como ejemplo las últimas elecciones legislativas en Juntos por el Cambio. «Una de las ventajas cualitativas que tuvimos es que nuestra lista fue conformada por el voto de la gente y eso fue una ventaja, respecto al justicialismo. A la gente no le gusta más la rosca de los dirigentes para conformar una lista», cerró.

