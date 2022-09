Alberto Fernández: “llevamos décadas de notas periodísticas estigmatizando a Cristina”

Compartir esta noticia:











“Todos sentimos que retrocedimos varios casilleros después de avanzar mucho en la democracia”, enfatizó el jefe de Estado al referirse al intento de asesinato de Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy «de ningún modo» las diferencias políticas pueden «resolverse a través de un disparo», volvió a repudiar los «discursos de odio» y reconoció que «la inflación aumentó un 90%».

«Todos sentimos que retrocedimos varios casilleros después de avanzar mucho en la democracia. Nosotros sufrimos la Dictadura. Los hijos de las víctimas de la Dictadura nunca hicieron justicia por mano propia, siempre reclamaron Justicia. Eso hay que ponerlo en valor. De ningún modo la discrepancia puede resolverse a través de un disparo», resaltó Fernández en diálogo con el canal Telecinco de España.

Durante la entrevista, que conoció completa luego de que este lunes se difundió un adelanto de la misma, reconoció: «Argentina tiene una historia muy amplia de convivir con inflación. Hace más de 15 años que tenemos inflación de dos dígitos. Este año, uno puede decir que la inflación aumentó un 90%».

«Si uno piensa que Estados Unidos saltó de 1% a 10%, tuvo 900% de inflación. Entonces, es un momento muy excepcional. Se retiraron del mundo dos grandes proveedores de alimento y de energía, que son Rusia y Ucrania, y eso alteró todo», describió.

Al referirse al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre, tema que incluyó un adelanto que el medio español dio a conocer este lunes, el jefe de Estado afirmó que se trató de un momento «muy duro» y dijo no tener miedo de que intenten asesinarlo, pero reconoció que «hay que estar atentos».

Y completó: «La mayoría de las personas son gente sana a las que uno quiere abrazar, darle confianza, esperanza. El hecho ingrato de encontrarnos con una banda de forajidos que maltratan a la democracia no nos debe hacer pensar que eso es la Argentina».

En cuanto al atacante de la exmandataria, Fernando Sabag Montiel, el Presidente indicó que la teoría de que era «un loco suelto» no es la que está manejando la Justicia y argumentó: «No es un inimputable. No tiene ninguna alteración en sus facultades mentales y tiene plena comprensión de la criminalidad de su acto. No es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia. Pero no puede pegarle un tiro al otro. Eso es injustificable».

Al respecto, Fernández habló de los efectos psicológicos que provocó la pandemia de coronavirus, sumado al impacto sanitario y económico, donde se generó «un caldo de cultivo» para «un discurso que predique una y otra vez que la culpa de todo es del que gobierna».

«Genera un estado de desánimo social y un grado de enojo inmenso con el gobierno. Y en Argentina pasa algo adicional porque los discursos de odio no empezaron con la pandemia, sino que llevamos décadas de notas periodísticas estigmatizando a Cristina», apuntó.

Respectos de los «discursos del odio», el mandatario aseguró que se trata de «un discurso que promueve un sentimiento profundo de rechazo hacia el otro» y ejemplificó: «Por ejemplo, ‘llegamos a la conclusión de que usted es un ladrón y un sinvergüenza’. Entonces, todas las mañanas se escribe y se dice eso. Y se termina instalando esa idea. Así se genera un estigma y una condena social donde no hay espacio para la reflexión colectiva, hasta para la reflexión judicial».

«Los discursos del odio existen, pero es muy difícil de legislar y castigar. Porque finalmente quién define lo que es odio. Yo nunca prohibí ninguna tapa de un diario ni llamé al dueño de uno de esos diarios para decirle dejen de publicar eso», subrayó.

Según reprodujo Infobae, Fernández pidió revisar los discursos del odio, al considerar que «es difícil construir la convivencia democrática con esa lógica», ya que «lleva a que espacios como Vox o los libertarios digan que ‘la política es una casta'».

En una crítica directa al espacio del diputado Javier Milei, indicó: «El discurso libertario tiene poco de defensa de la libertad y por su discurso violento y revulsivo, ponen en juego la calidad democrática».

«Los diputados libertarios son negacionistas de la dictadura, fuertes críticos de la democracia. Si yo pactara con ellos, estaría faltando al pacto democrático. Uno de los grandes problemas de la democracia es que les permite a los no democráticos llegar y hacerse del poder», disparó.

Al referirse al uso de las redes sociales, consideró que «Twitter debería revisarse a sí mismo», ya que «el 90% de esa red social son robots y máquinas que entran en el sistema e influyen sobre otros».

«Yo relativizo la idea que dice que las redes sociales democratizaron el pensamiento. Porque cuando las redes son mal usadas, ensucian el debate», evaluó.

En esa línea, el jefe de Estado completó: «Cuando uno habla este tema, dice que uno quiere atentar contra la libertad de expresión. No se trata de eso. Al contrario, uno quiere garantizar una mejor libertad de expresión, que no aparezca salpicada por la influencia de estos mecanismos».

Consultado por el funcionamiento del Programa Precios Cuidados, explicó: «El sistema funciona en los grandes supermercados. Ahora, esos puntos de venta sólo representan el 30% del comercio de alimentos. Los grandes acuerdos para salir de la inflación siempre supusieron que los que producen alimentos dijeron freno mi precio acá, los que trabajan en esas empresas dijeron paro mi demanda salarial acá, y el Estado dijo paro mi demanda impositiva acá».

«Si eso se mantiene en el tiempo, se controla. Eso es difícil de hacer para nosotros, porque el 70% de la venta de alimentos se hace en negocios de cercanía, que hay más de 400 mil en todo el país», agregó.

Por último, destacó que la posibilidad que tiene la Argentina con el yacimiento de Vaca Muerta: «Tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Tenemos capacidad de darnos gas a toda la Argentina. Estamos construyendo un gasoducto para eso. Y nos queda un excedente muy grande para exportar».

«Para exportar, necesitamos licuar el gas, que no va a demorar menos de tres años. Supe que España tiene el 30% de las plantas de regasificación. Sería una gran oportunidad para que hagamos algo juntos», concluyó.

Los 1000 días de gestión.

En tanto, Fernández destacó los mil días de gestión a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que afirmó: «Vivimos mil días difíciles en los que resistimos y pudimos crecer. Pondremos la misma fuerza en el tiempo que viene».

El mandatario aseguró: «La vida de todos tiene ciclos y momentos, la vida de los procesos sociales también. Y en esos ciclos de tiempo hay hechos que no pueden hacerse antes que otros».

«Pasamos por la recuperación y el fortalecimiento del Estado que fue nuestro inicio, arrastramos una deuda monstruosa tomada de forma irresponsable, pasamos por la pandemia en una situación de crisis y pasamos también por la salida de la pandemia. Vimos los efectos de una guerra lejana en nuestra vida cotidiana. Vimos un atentado a la vicepresidenta», repasó el Presidente.

«No nos alcanza con lo que hicimos, pero también sabemos que sin lo que hicimos no podríamos estar acá hoy, preparados para lo nuevo. Ahora vamos por lo que falta», agregó.

