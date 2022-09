Una foto “que habla”: conforman la Mesa Juntos por el Cambio de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











El comité capital de la Unión Cívica Radical difundió una imagen que posiciona a sus máximos referentes de cara al proceso electoral de 2023. Los posicionamientos detrás de una imagen.

“En la noche de este miércoles 14 de septiembre se conformó, y mantuvo su primera reunión operativa, la Mesa de Juntos por el Cambio Santa Rosa”, informa en Comité Capital de la UCR en sus redes sociales.









Dan cuenta de la presencia de representantes del PRO, MoFePa, FreGen, MID “para dar continuidad a las políticas de gestación de proyectos para cada localidad de la provincia”.

“Además de las y los delegados por cada fuerza política, estuvieron presentes concejala y concejales locales, diputados provinciales y autoridades partidarias. Seguimos dando pasos Juntos”, indicaron.

La foto

En la imagen se ve a dos de los que suenan como candidatos a la intendencia de Santa Rosa, y en esa puja por el lugar en la imagen, picó en punta el presidente de la bancada provincial de Propuesta Federal, Martín Ardohain, sobre el radical Francisco Torroba: ambos suenan para la capital.

Ardohain lo hizo público al colocar carteles en varios puntos de la ciudad, mientras que Francisco Torroba lo niega ante los medios, pero acepta en privado que la posibilidad no se ha descartado.

Las negociaciones existen dentro de la UCR, y en el PRO, lo dejan “correr” a Ardohain, quien cuenta con un grado de conocimiento que no muchas personas de su partido tienen en Santa Rosa.

Entre las y los boinas blancas se habla de “una banca para el hijo de Francisco” para que el sector azul no pierda representación, mientras que en el PRO no se descarta un escarceo público para romper una joven tradición: el “Colo” Mac Allister no ha permitido reelecciones en la Legislatura Provincial.

En la foto también está el referente de Hijos de Veteranos de Malvinas, por el MoFePa, Branco Maidana, la exdirectora de Prensa de Altolaguirre, Silvana Oses, el concejal radical, y presidente del bloque, Gustavo Estavilla, y la concejala Claudia Giorgis, del FreGen, que todavía le puede dar un matiz progresista a una alianza que se ha corrido hacia la derecha.

El PRO también ha dado algunas señales: ayer no estuvo el concejal Marcelo Guerrero, quien se ha sacado varias fotos con el presidente del PRO, Enrique Juan, durante algunas recorridas que hizo como edil de la ciudad. Su banca es la que pelean en el macrismo local y solo un escenario de triunfo electoral podría darle 2 o más representantes en el legislativo santarroseño.

Cómo escondido en el fondo, se lo ve a Sandro Martín, exfuncionario de Leandro Altolaguirre (entre 2015 y 2019) y uno de los dirigentes más activos en los barrios, que lleva las donaciones, asistencia social, en nombre de la UCR primero, y de JxC en segundo lugar. El mismo espacio de presencia barrial, lo disputa abiertamente Martín Ardohain, que ha llegado a varios barrios, como el Matadero, con bolsas “Premium” de alimentos.

