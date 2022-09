Ediles del Frepam solicitan adhesión del municipio al Plan Accesar

Compartir esta noticia:











El bloque de concejales y concejalas del FRrepam presentó un Proyecto de Ordenanza para que se autorice al Ejecutivo Municipal a firmar el convenio de Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR”.

Desde el bloque, recordaron que «mediante el Decreto Nº 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo del diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Los gobiernos municipales tienen un rol central en las políticas públicas en materia de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, por ser el gobierno de proximidad y por la construcción de comunidad como una dimensión fundamental del territorio en la que las personas viven, conviven, interactúan y desarrollan sus proyectos de vida», indicaron.

«En base a los compromisos asumidos por nuestro país en relación a las personas con discapacidad, se propone la creación del Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR”. Dicho plan tiene por objeto impulsar e implementar programas, proyectos y acciones en articulación con los gobiernos municipales para favorecer el pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el nivel territorial a través de la mejora de la gestión local y considerando las características de cada territorio», destacaron.

«Con estas consideraciones, entendemos que la Municipalidad de Santa Rosa debería adherir al Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR”, más aún teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento para hacerlo es el próximo 30 de septiembre», advirtieron.

El proyecto de ordenanza, consigna lo siguiente:

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, organismo a cargo del diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez.

Que, en ese sentido, los gobiernos municipales tienen un rol central en las políticas públicas en materia de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, por ser el gobierno de proximidad y por la construcción de comunidad como una dimensión fundamental del territorio en la que las personas viven, conviven, interactúan y desarrollan sus proyectos de vida.

Que el artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el principio de accesibilidad es de diseño universal, es decir que los productos, entornos, programas y servicios puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado; y por el otro, la implementación de aquellas ayudas técnicas que una persona con discapacidad pueda necesitar ante una situación concreta.

Que bajo el lema “sin dejar a nadie atrás”, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1), fija 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sumado a un amplio conjunto de metas transformativas y universales, en búsqueda de la plena realización de los derechos humanos.

Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 11 propone “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Tal inclusión y sostenibilidad marcan la conexión directa entre la Agenda 2030 y la accesibilidad universal, destacándose la meta 11.2 referida al “acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles”, y la 11.7 relativa al “acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles”.

Que en torno a las personas con discapacidad se ha interpretado que no significa únicamente que deben disponer de rampas de acceso y de baños adaptados. Se trata, en efecto, de un reto de mayor envergadura, ya que el objetivo es entender las necesidades de nuestra humanidad diversa, dinámica e interactiva en evolución. Por tanto, es preciso tomar conciencia de que un objetivo que no está escrito en la agenda es el diseño universal y la accesibilidad de las ciudades y los asentamientos humanos, de forma integral, no tan solo respecto al espacio físico y a los medios de transporte, sino también a la información, las comunicaciones, la tecnología, los procedimientos, los productos y los servicios.

Que, para coadyuvar al cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en relación con las personas con discapacidad, se propone la creación del Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR”.

Que el Plan Integral ACCESAR tiene por objeto impulsar e implementar programas, proyectos y acciones en articulación con los gobiernos municipales para favorecer el pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el nivel territorial a través de la mejora de la gestión local.

Que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

a través de la Resolución 1200/2021 crea el Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR” con el objeto general de garantizar el pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, a partir de la promoción de entornos accesibles e inclusivos, en articulación con los gobiernos locales y considerando las características de cada territorio.

Que a través de lo fundamentado, la Municipalidad de Santa Rosa podría debería al Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR”, que como Anexo I acompaña la presente; para ello es importante tener presente que el plazo de adhesión vence el próximo 30 de septiembre.

Por lo expuesto el Bloque de concejala y concejales del FREPam, presenta el siguiente

Proyecto de Ordenanza

Artículo 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar el convenio de Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR” cuyo modelo se anexa a la presente.

Artículo 2°: De forma

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios