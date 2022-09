Habitantes de Barrios Populares piden prórroga en suspensión de desalojos y nuevos relevamientos de Ley Nacional

Compartir esta noticia:











Vecinos y vecinas de los barrios Chakra Raíz, El Nuevo Salitral y Santa María de Las Pampas, buscan una prórroga por diez años en desalojos, prevista en la ley nacional de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, sancionada en 2018.

Integrantes de los barrios populares Chakra Raíz, El Nuevo Salitral y Santa María de las Pampas, acercaron un petitorio a la Legislatura Provincial para entregárselo a las y los legisladores con representación nacional, solicitando la prórroga en el plazo de suspensión de desalojos, que vence en octubre de este año y está prevista en la ley de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, aprobada en 2018.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Trajimos un petitorio para que los diputados nacionales apoyen una modificación a la ley 27453, que es la de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares y la idea era entregarlo a los tres bloques. Pudimos entregarlos en dos y el lunes, nos vamos a acercar a entregar al PJ, donde no nos pudieron atender”, dijo Anahí a Plan B.

“La ley es bastante amplia y le da un marco legal a todo lo que son barrios populares y en algún momento fueron villas y asentamientos, a lo largo del país. Uno de los puntos más importantes, es un artículo que habla sobre la suspensión de procesos judiciales que puedan devenir en desalojos, por el lapso de cuatro años. La ley se aprobó en octubre de 2018 y en octubre de 2022 se vence ese plazo”, explicó.

“Lo que se pide es una prórroga de esa suspensión de desalojos por 10 años. En sus primeros artículos, la ley habla sobre la declaración de utilidad pública de la tierra, donde hay barrios populares y esto permitiría poder expropiar las tierras habitadas por vecinos y vecinas de estos barrios y poder darle la tenencia de esas tierras”, enfatizó.

Además, se solicitará la realización de un nuevo relevamiento de barrios populares,que fueron realizados hasta el 2018. “Se pide que se haga cada dos años. En el caso de La Pampa, es de suma importancia, ya que entre el 2018 y 2020, hay nuevos barrios populares”.

“Sabemos que en Santa Rosa hay tres, pero no tenemos conocimientos si hay en otras localidades y que cumplen con todas las características para entrar en este relevamiento, que trae beneficios legales, ya que la ley trajo la formación de una Secretaría de Integración Socio Urbana y el FISU, que son fondos de Nación, para hacer obras públicas en barrios populares”, dijo Anahí.

“Es decir, que además, de la cuestión dominial de la tierra, genera beneficios sociales y de accesibilidad a los barrios, como la llegada de servicios básicos, si es necesaria una Salita, o un SUM. Incluso, a nivel familiar, el Plan Mi Pieza, al que accedimos, es un subsidio para construir y está destinado a mujeres mayores de 18 años, que habitamos barrios populares”, ejemplificó.

Anahí recordó que Chakra Raíz sí pudo ingresar al relevamiento previsto en esta ley. “En La Pampa hay tres barrios en 25 de Mayo. Dos cuales entraron en el censo realizado hasta el 2016 y nosotros ingresamos en ese censo, ante del 2016. Del 2016 al 2018, ingresó un barrio más de 25 de Mayo y otro de Catriló”.

“En el caso de Catriló, el barrio se relevó a través de un pedido de la intendencia, hecho que contrasta con nuestra cuestión judicial (la comuna de Toay bajo la intendencia de Rojas inició el juicio por desalojo), justamente, para poder acceder a ese pedido de llevarle servicios básicos al barrio”.

“La realidad es que esta ley da una seguridad. Se votó por unanimidad en el 2018, pero en La Pampa pidió una excepción, porque consideraban que Chakra Raíz no podía entrar en ese relevamiento. Uno de los argumentos, era que no teníamos casas. Nosotros igual entramos, pero judicialmente, esto no se tomó en consideración y se nos hizo un proceso legal. Pero en la sentencia de febrero de este año, una de las consideraciones de ser poseedores del espacio, fue que estuvimos relevados, dentro de este marco legal”, afirmó Anahí.

“Además, esta cuestión de utilidad pública y que quede sujeta a expropiación la tierra, genera un beneficio para los habitantes de la tierra y también para los municipios, que tienen que estar gestionando esa llegada y titularidad a esos vecinos. Hay un fondo de Nación que prevé y acompaña esas resoluciones”, afirmó Anahí.

Además, de las firmas de Chakra Raíz, El Nuevo Salitral y Santa María de Las Pampas, el petitorio contó con la adhesión del Merendero de Villa Germinal.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios