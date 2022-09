Juan a Besga: “La gestión en Santa Rosa siempre esconde los datos”

Compartir esta noticia:











El presidente del PRO La Pampa reiteró sus críticas a la política de créditos municipales y pidió que “la gestión sea transparente y accesible”

El titular del PRO en La Pampa, Enrique Juan, le respondió a la Secretaria de Desarrollo Social, Carmina Besga, con quién se cruzó por la entrega de créditos a emprendedores y emprendedoras

Juan recordó que “Marcelo Guerrero, que había tenido la experiencia de dar ayuda en el plano social, le preguntó a la Secretaria por cómo se aseguraban el recupero de los microcréditos, ella le respondió que para la gestión de di Nápoli ‘lo importante en la solicitud era que demostrara voluntad de pago’. Eso me pareció muy improvisado y de poca seriedad”, dijo el dirigente de la oposición.









“La ayuda va mucho más allá que un microcrédito de 50 mil pesos que muchas veces no alcanzan, sino que se debe realizar un acompañamiento, en la comercialización, orientarlos, capacitarlos, armar cooperativas, puntos de venta”, especificó.

Por otra parte, Enrique Juan dijo que “cuando ves las páginas de ventas en Facebook, sabés que se venden muchas cosas o herramientas que se han entregado desde la Municipalidad. No digo que lo hagan todos, pero esa política no le da ninguna solución al emprendedor, porque lo dejan solo, no lo acompañan o capacitan”.

“No hacer el seguimiento es una falencia porque queda muy trunca la ayuda. Si hablamos en serio de revertir una situación económica desastrosa, con un 50 % de pobreza, las medidas deben ser consistentes y sólidas”, insistió

Con relación a los datos con los que Besga le respondió, Juan dijo que “la gestión siempre esconde, los números te los muestran de una manera, que hace muy difícil conocerlos en realidad. Hacen comparaciones que no se pueden comprobar. Esta gestión no se ha caracterizado por la transparencia, los pedidos de informe no son respondidos, y cuando van los funcionarios, dan su visión, pero no hay detalle”, lamentó.

“La gestión debe ser transparente y accesible para todas las personas que quieran ver cómo se administran los recursos de la sociedad, porque la plata no es de la gestión ni de los funcionarios de turno. Y en esto se debe ser totalmente transparente”, enfatizó.

Por último, reiteró que “50 mil pesos suena más a un subsidio que a un microcrédito. Con esos valores, un mecánico, una persona que va a poner una gomería, un carpintero, no compra nada. Esos es un subsidio. Un proyecto económico es algo más serio, al que se le destinan más recursos para que sirva de una manera efectiva. Hay que avanzar en propuestas serias”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios