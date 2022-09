Javier Fernández único líder del Mayor de Ajedrez de Santa Rosa 

Compartir esta noticia:











Se disputó en el Club Social El Círculo la tercera fecha del Torneo Mayor de ajedrez de Santa Rosa.

En la mesa número uno, el esperado encuentro entre Diego De Marzi y Joaquín Llanos finalizó en tablas tras 41 movimientos. La partida fue muy igualada de principio a fin.

En la mesa número dos Javier Fernández se impuso ante Mario Ponce y se colocó en lo más alto de la clasificación en solitario. Fernández desplegó un juego sólido y aprovechó una clara oportunidad en el medio juego para hacerse con el punto entero y así ́pasar a comandar la competencia.

Los restantes resultados fueron:

3) Lescano Tomas 1, Garcia Kevin 0; 4) Rautenberg Raul 1, Fernandez Antonio 0; 5) Pavez Antu 0 Tarancon Hugo Cesar Manuel 1; 6) Olguin Adolfo 0,5, Moreno Oscar 0,5; 7) Quiña Sebastian 1 Baudino Sergio 0; 8) Cabezon Edgardo 0, Soria Luis 1; 9) Rodríguez Marcos 0, Flores Nelson 1; 10) Adamsky Axel 1, Cuello Damian 0; 11) Aimaretti Julian 0,. Ortiz Ignacio 1.

Los jugadores Cristian Ortiz, Mario Frank, Juan Rossi y Mauro Llanos, solicitaron bye para la tercera ronda y sumaron medio punto cada uno.

Así están las principales posiciones de la tabla tras tres rondas.

En primer lugar en solitario se ubica Javier Fernandez con 3 puntos. Le siguen con dos puntos y medio, Diego De Marzi, Joaquin Llanos y Tomas Lescano. Del quinto al noveno lugar, con dos puntos cada uno, los siguen Raúl Rautenberg, Hugo Tarancon, Sebastian Quiña, Juan Rossi y Luis Soria.

La cuarta ronda se disputará el próximo lunes 19 desde las 21 horas.

La cuarta ronda traerá mucha emoción. Los cuatro jugadores que ocupan las primeras posiciones, se enfrentarán entre ellos.

En la mesa uno, Javier Fernandez, con negras, intentará defender su liderazgo frente a Diego De Marzi. En la mesa dos, Joaquin Llanos se medirá ante Tomas Lescano.

El resto de los enfrentamientos serán los siguientes:

3) Rossi Juan Vs. Rautenberg Raul; 4) Tarancon Hugo Cesar Manuel Vs. Quiña Sebastian; 5) Soria Luis Vs. Frank Mario; 6) Garcia Kevin Vs. Olguin Adolfo; 7) Fernandez Antonio Vs. Flores Nelson; 8) Ponse Mario Vs. Llanos Mauro; 9) Moreno Oscar Vs. Cabezon Edgardo; 10) Adamsky Axel Vs. Pavez Antu; 11) Baudino Sergio Vs. Rodriguez Marcos; 12) Ortiz Ignacio Vs. Ortiz Cristian; 13) Cuello Damian Vs. Aimaretti Julian.

