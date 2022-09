Atlético Tucumán volvió a la punta del fútbol argentino (posiciones)

Compartir esta noticia:











Atlético Tucumán aprovechó en gran forma el «río revuelto» que es esta vigésima fecha del campeonato de la Liga Profesional para volver a liderarla tras vencer por 2 a 1 como visitante a Argentinos Juniors y sacar partido así del empate previo de Boca Juniors como local de Huracán.

A la espera de lo que pueda suceder mañana con la visita de Gimnasia y Esgrima La Plata en su visita a Central Córdoba en Santiago del Espero en el cierre de la fecha, ya que una victoria de los dirigidos por Néstor Gorosito los sostendría en el primer puesto con un punto de ventaja sobre el «Decano», hoy Atlético Tucumán hizo su trabajo.









Y este consistió en salir a buscar el partido y los consecuentes tres puntos desde el arranque del juego, con un dispositivo de ataques verticales y presión alta que desconcertó a los dirigidos por Gabriel Milito.

La experiencia de Guillermo Acosta, al borde de los 300 partidos con la camiseta albiceleste, para manejar los tiempos en el medio junto al más dinámico Ramiro Carrera, dejaron expedito para que en ataque hicieran lo suyo el experimentado Cristian Menéndez y el delantero cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors, Mateo Coronel.

La potencia del «Polaco» por el medio y la velocidad con desborde y pegada por derecha de Coronel se tornaron problemas insolubles para los locales en ese primer tiempo, cuando justamente se definió el partido.

El primer tanto del doblete de Menéndez llegó sobre la media hora con una buena resolución personal dentro del área luego de recibir de espaldas dentro de ella un saque lateral desde la derecha, y 10 minutos después cerró una acción desde ese sector hacia la izquierda definiendo con un remate bajo. En ambos el arquero Federico Lanzilotta demoró fracciones de segundos en ir abajo que le resultaron fatales.

Ante lo hecho por el equipo de Lucas Pusineri decidió Milito patear el tablero para el arranque del complemento con tres variantes, entre ellas el ingreso del volante uruguayo Javier Cabrera para darle equilibrio a una media cancha desbordada.

Y pareció darle resultado a los locales esa postura más agresiva, ya que pareció darles una dinámica que contrarrestó la de sus rivales hasta conseguir acorralarlos contra el arco defendido por el boliviano Carlos Lampe, que no estará en el próximo juego frente a Estudiantes, de La Plata en Tucumán porque fue convocado por el técnico argentino del seleccionado de su país, el argentino Gustavo Costas, para la fecha FIFA.

Sin embargo las ideas de los jugadores de Argentinos Juniors se diluían cuando llegaban al borde del área grande visitante, donde chocaban con un muro inexpugnable constituido por Bruno Bianchi (llegó a la quinta amarilla), Martín Garay (también) y Manuel Capasso.

Y ni siquiera cuando promediando la etapa final, Menéndez cometió una falta de relativa violencia sobre Miguel Torrén similar a otra que había registrado en la primera etapa, y por ambas recibió sendas tarjetas amarilla que lo dejaron también afuera del próximo encuentro ante el «Pincha».

De hecho cuando Argentinos llegó al postrero descuento a través del ingresado David Salazar solamente quedaban 40 segundos para finalizar el encuentro y ya no había más historia.

«Después del partido perdido con Boca tuvimos un bajón anímico, por lo que hoy necesitábamos mucho este triunfo para encarar con todo la recta final del campeonato», confió el capitán Bianchi al concluir el encuentro.

Para Argentinos, que en la próxima fecha visitará a Colón en Santa Fe, quedó la doble frustración de permanecer ahora a ocho puntos de los tucumanos en el campeonato y a cinco de los puesto de clasificación a la Copa Libertadores 2023 por Tabla Anual. Lo que sí ambos están en zona de Sudamericana.

– Síntesis –

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Luciano Sánchez, Alan Rodríguez, Franco Moyano y Mariano Bittolo; Andrés Roa; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 29m. y 39m. Menéndez (AT).

Gol en el segundo tiempo: 45+5m. Salazar (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Nicolás Reniero por Roa (AJ); Javier Cabrera por Luciano Sánchez (AJ) y José Herrera por Bíttolo (AJ); 22m. Eugenio Isnaldo por Coronel (AT); 28m. Ignacio Maestro Puch por Tesuri (AT); 33m. Lautaro Ovando por Verón (AJ) y David Salazar por Moyano (AJ); 39m. Andrés Balanta por Acosta (AT), Gastón Gil Romero por Carrera (AT) y Francisco Di Franco por Pereyra (AT).

Amonestados: Roa, Villalba y Alan Rodríguez (AJ). Menéndez, Carrera, Bianchi, Capasso y Garay (AT).

Incidencia: 26m. del segundo tiempo expulsado Menéndez (AT) por doble amarilla.

Cancha: Diego Maradona.

Árbitro: Fernando Rapallini.

