Desde el jueves, Santa Rosa pasa a ser una ciudad de “alcohol cero” al volante

Integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas celebraron la decisión de las y los ediles de Santa Rosa de aprobar la ordenanza de Alcohol Cero.

Luego de una reunión realizada este martes, contaron con el aval del cuerpo legislativo para que la norma sea aprobada en la sesión del jueves, en el Concejo Deliberante. Según adelantó Silvia González, referente de Estrellas Amarillas, luego de ser aprobada el jueves, faltará la reglamentación que, estimó, se realizará en unos 15 días más.

“Alcohol cero es una pieza fundamental en nuestra organización desde hace veinte años. La venimos pidiendo y militando, solicitando en todos los gobiernos municipales, provinciales y nacionales”, dijo a Plan B.

“Este es el primer año que la iniciativa está llegando a todas las instancias, en todos los gobiernos. Lo que estamos hablando y tratando de hacer entender, es que nosotros hicimos un proyecto de alcohol cero, basado en una ordenanza de Rosario y la distribuimos a todos los Concejos Deliberantes de la provincia”, recordó Silvia González. “Ya adhirieron tres municipios, Quemú Quemú, General Acha y Realicó”, agregó.

“Además, en General Pico, Eduardo Castex y varios más, que está en comisión a punto de ser tratada. Hoy, en Santa Rosa, si sale por unanimidad, se aprobaría”, destacó la referente de Estrellas Amarillas.

“Nosotros queremos que en la ordenanza quede estipulado que una parte de las multas de alcoholemia sea destinada a la prevención y tener asegurados los recursos para impulsar estas campañas, porque lo que nos pasa siempre, es que nunca hay presupuesto”, agregó.

Consultada sobre la aplicación de la norma en el interior, González dijo que “sabemos que en Santa Rosa hay alcoholímetros, pero tenemos ochenta municipios en La Pampa. Hay un montón que no hay, ya que el Ministerio de Seguridad tiene 32 alcoholímetros”.

“Pero hace dos meses, el Director de la Agencia de Seguridad, Carignano, prometió en Buenos Aires que municipio que adhiriera a Alcohol Cero, la Agencia Nacional, le iba a proveer de alcoholímetros. Me gustaría que esa misma promesa que se hizo para Buenos Aires, por favor, sea trasladada a cada provincia. Él me dijo que va a cumplir y que le pasemos un listado de municipios de La Pampa que no cuentan con alcoholímetro”, señaló Silvia González.

En referencia a la aplicación de la norma, la presidenta de Estrellas Amarillas dijo que será todo un proceso. “Es como lo que pasó con el cigarrillo, pero se va a lograr”, enfatizó.

El mapa de muertes por siniestros viales en Santa Rosa

