Dirigentes de Juntos por el Cambio piden que los 200 millones del mercado concentrador se destinen a un asentamiento

El exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, el exdiputado Maximiliano Aliaga y el dirigente del PRO, Luis Bertone, reclaman que el mercado concentrador se haga en el parque Agroalimentario de Santa Rosa.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio justificaron la toma de tierras en el Santa María de las Pampas por el déficit habitacional , y reclamaron que los 200 millones de pesos presupuestados para el mercado concentrador sean destinados a uno de los asentamientos que se formaron durante la intendencia de Leandro Altolaguirrre.

“Preocupados por el exceso de gasto público en cuestiones no prioritarias, hoy me reuní con el ex diputado Aliaga y el ex intendente Altolaguirre para examinar la posibilidad de realizar el anunciado Mercado Concentrador de Alimentos (que le costará a los pampeanos nada menos que $200 millones) en el predio abandonado del Parque Agroalimantario de Santa Rosa”, confiaron a Plan B Noticias.

“El predio abandonado, propiedad de la provincia, tiene galpones incluso más amplios y cómodos que los que se planea construir, y no le costaría a los pampeanos ni un centavo adicional”, aseguraron.

“Creemos que los 200 millones de pesos deberían tener un destino más urgente, como sería el de dar servicios básicos a las más de 100 familias con niños que se encuentran en el loteo denominado ‘Asentamiento Santa María de Las Pampas’. Ante el creciente déficit de viviendas que sufre la provincia, estos pampeanos se han visto obligados a vivir hoy en esos terrenos públicos sin siquiera agua, ni luz, ni gas para calefacción (ni que hablar de cloacas o asfalto). Y podrán decir, no sin razón, que esa gente ocupa ilegalmente esas tierras, pero nos guste o no, la situación es real y creemos que hay que solucionarla”, describieron.

“Estamos persuadidos de que sería un estricto acto de justicia dedicar esos fondos a esta causa que aqueja tanto a esas familias y preocupa a todos los santarroseños”, finalizaron.

La postura difundida hoy implica un cambio de posición de ese sector político respecto de la toma de tierras. En especial la del exintendente, Leandro Altolaguirre, ya que durante su gestión, la Municipalidad inició una demanda judicial a familias que construyeron el barrio popular El Nuevo Salitral, detrás de la Laguna Don Tomás.

