Aprobaron ordenanza y Santa Rosa es una ciudad de alcohol cero

Compartir esta noticia:











“No estamos en contra del consumo de alcohol. No estamos buscando una Ley Seca, simplemente que los conductores no beban alcohol cuando conducen”, señalaron desde Estrellas Amarillas.

Este jueves, en el Concejo Deliberante, las y los concejales aprobaron por unanimidad la ordenanza que impulsa el alcohol cero en la capital pampeana.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Romina Aguirre Zabala, voluntaria de la Fundación Estrellas Amarillas, celebró la aprobación de la ordenanza. “En representación de los familiares, estamos muy agradecidas. Siempre decimos que es importante trabajar entre todos y en conjunto, cada cual desde su lugar poner su granito de arena contra esta problemática que nos complica como sociedad”.

“En el grupo de Estrellas Amarillas hay muchos familiares que perdieron a sus seres queridos, producto de un conductor alcoholizado y la aprobación nos produce mucha emoción. Es importante resaltar lo que Silvia (González) dijo, cuando pudo hablar con los concejales: ‘esta gente maravillosa está rota y ya perdió, pero luchan para que a nadie más les pase’”, recordó. “Ojalá que no haya más violencia vial, que no tengamos que pintar nunca más, ni colocar un cartel de Estrellas Amarillas”, agregó.

“Este es el camino que elegimos con el trabajo conjunto. Siempre buscamos que todas las instituciones, que todos los organismos nos acompañen y tomemos conciencia que el tránsito lo hacemos todos”, dijo Romina.

“Ahora llega otro camino, el de hacer cumplir la ordenanza. Creemos que hay gran interés en las autoridades y todo va a ser muy positivo”, dijo.

En referencia al debate que se replica a nivel nacional, Romina recordó que la titular de Estrellas Amarillas, Silvia González, está en Buenos Aires. “Hubo varios debates, reuniones con diferentes entes, a favor y en contra. Lo más importante para resumir es que ninguno de nosotros sabemos cuánto implica el 0,5 de alcohol a cada uno. Por eso, pasa lo que pasa, más allá de que los argentinos somos transgresores. Es así, es muy importante que sea alcohol cero para la conducción en todo el país”.

“Es importante aclarar que no estamos en contra del consumo de alcohol. No estamos buscando una Ley Seca, simplemente que los conductores no beban alcohol cuando conducen”, agregó Romina.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios