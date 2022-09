Con críticas del FrePam, el oficialismo aprobó la ampliación del presupuesto en más de 800 millones

Compartir esta noticia:











Los bloques opositores no acompañaron el proyecto por la falta de presentación de las rendiciones de este año, y que ya habían sido denunciadas anteriormente.









El oficialismo aprobó este jueves el incremento del cálculo de recursos y el presupuesto de gastos para el corriente ejercicio.

El incremento total será de casi 1.000 millones de pesos, según se informó de manera oficial. El proyecto debate entre el bloque oficialista y la oposición.

El concejal de FreJuPa, Mariano Rodríguez Vega, expuso que “el incremento es consecuencia de un aumento del presupuesto provincial en la Coparticipación Municipal, el Fondo complementario, y las regalías petroleras”.

“Genera también un incremento en el importe que recibe nuestro municipio. Se entiende necesario adecuar las partidas de erogaciones para el funcionamiento de la gestión municipal, para el desarrollo de sus acciones y programas de gobierno”, explicó.

“El presupuesto se elaboró proyectando una inflación del 33%, y cabe recordar que en julio el índice llega al 46% acumulado y 76% anual, por eso es imprescindible adecuar el presupuesto”, dijo el concejal oficialista.

“El presupuesto que era de casi 7 mil millones de pesos quedaría en 8 mil millones”, agregó Rodríguez Vega.

En respuesta, por el bloque FrePam, Pablo Pera Ibarguren se quejó porque “pedimos información en comisión y no fue suministrada” y planteó que “no solo se va a votar la incorporación de los fondos sino también en que se van a gastar”.

“Tenemos que recordar como se viene desarrollando el presupuesto que se votó el año pasado, que fue de 6.700 millones de pesos, y advertimos que no iba a alcanzar para cubrir todas las necesidades durante el 2022. El Ejecutivo lo incrementó por medio de resoluciones en 500 millones de pesos. Es decir que, a septiembre de este año, el presupuesto fue adecuado este año por unos 7.200 millones de pesos, y lo que se pretende ahora es hacer una incorporación de unos 800 millones de pesos más”, enumeró.

Frente a esto, reclamó “la necesidad de que el Ejecutivo rinda cuentas de las inversiones, en lo que va del presupuesto de 7.200 millones no ha rendido a este Concejo ni un solo centavo, ni una rendición diaria”.

“Es gravísimo que no se haya presentado el gasto de ni un solo peso al Cuerpo de Relatores, incumpliendo sus obligaciones”, agregó.

En ese marco, planteó que dentro de estas erogaciones “no se incorpora el reconocimiento de la antigüedad” que reclaman los trabajadores que ingresaron como planes sociales.

Además, detalló que «del total de los 800 millones, solo 18 millones van para Comedores» algo que consideró «deficiente», atendiendo a las «dificultadas que está pasando la ciudadanía, la insuficiencia del servicio de viandas».

Y comparó que «si hay una fuerte discrecionalidad para los servicios no personales para cada una de las secretarías». «No podemos dar un cheque en blanco si el Ejecutivo no ha rendido ni un solo peso de lo que lleva gastado el municipio en 2022», remarcó.

A concejala Fabiana Castañiera (Comunidad Organizada), también se expresó en contra del proyecto y adelantó su voto negativo.

Rodríguez Vega volvió a tomar la palabra para decir que «es imposible detallar la cuestión vinculada a servicios personales, porque está integrada por servicios de electricidad, gas, agua, internet, publicidad, viáticos, entre otros».

«De este incremento que se está presentando, 692 millones van a cuestiones de personal y salarios», indicó el edil y agregó que «también hay 35 millones en materia social, 90 millones en obra pública».

Al respecto, le respondió al FrePam que «las cuestiones están claras y hay que dejar de buscar y darle tanta vuelta para tergiversar situaciones».

Sobre las rendiciones, replicó que «se está trabajando en la actualización y ponerse al día con los sistemas de rendición de cuentas municipales» frente a lo que consideró un «murmullo lamentable» por parte del bloque opositor.

Pera Ibarguren le contestó que «los servicios personales a los que hacemos referencia son los 10 millones de pesos que figuran como bienes de consumo fijos y los otros 29 millones como servicios no personales fijos».

«La discrecionalidad a la que nos referimos para las secretarías, son para atender cuestiones que debieran ser resueltas de otra manera, como por ejemplo la constante de las máquinas que salen de servicio y no las arreglan, decisión tomada por este municipio, y la decisión de tercerizar esos servicios alquilando a privados. Esto lo sabemos porque vemos las máquinas trabajando pero no porque hayamos visto los expedientes porque no presentan los resumenes de cuenta con las contrataciones», agregó.

«Nos parece grave que pongan millonadas de pesos en manejo discrecional de distintos funcionarios, que en vez de arreglar las herramientas que tiene el municipio, se preocupan por tercerizar. En el último Boletín Oficial vimos que se destina 4 millones de pesos para limpieza de desagües pluviales, siendo que antes lo hacía el EMHSU. Esperamos que se revierta», cerró el edil del FrePam.

