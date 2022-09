Firmaron programas y entregaron lentes del programa “Mirarnos” para niños y niñas con problemas visuales

Compartir esta noticia:











El viernes 23 de septiembre, en la Municipalidad de Toay, funcionarios nacionales y provinciales participaron de la firma de convenio en el marco del Programa “Abrazarnos” y el cierre del Programa “Mirarnos”.

Los programas impulsan cuidados necesarios para adultos mayores y la primera infancia y en esta oportunidad se firmaron convenios con los jefes comunales de Toay, Rodolfo Álvarez, Manuel Feito de Lonquimay, Gustavo Cein, de La Maruja y Jorge Sosa, de Arata.

La actividad contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez y Micaela Ferraro, Secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, explicó que “venimos trabajando una serie de líneas con los distintos programas que tiene a cargo Micaela. Uno con el cierre del programa ‘Mirarnos’ y la otra es con la firma de cuatro convenios, con municipios de Toay, Lonquimay, La Maruja y Arata, donde se destinan fondos del programa ‘Abrazar’, de diferentes líneas y los municipios determinan qué tipo de asistencia social van a dar en sus localidades y con estos fondos, se compran insumos necesarios”, explicó Álvarez.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Cada intendente informa, mediante un proyecto previo, en qué se quiere invertir ese dinero. Son cuatro convenios por un total de 10.877.160 pesos, que vienen con un proyecto previo, con un informe técnico y jurídico, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba esa solicitud de fondos y se firma ese convenio”, dijo.

Por su parte, Micaela Ferraro explicó que “hoy se plasma en la firma una instancia más de un proceso que se viene trabajando con los equipos locales y muy articuladamente con la provincia. Venimos trabajando en ver cuál es la necesidad específica de cada municipio”.

“La posibilidad de adquisició de bienes, como estufas, abrigos, colchones, para dar respuesta a quienes están en situación de extrema vulnerabilidad. Eso lo determinan quienes están todos los días en el territorio y saben las características de cada distrito. Ya estuvimos firmando convenios, que no pudimos venir en su momento y todavía quedan algunos más pendientes. Esto es un mojón más que venimos haciendo desde mi Secretaría y además el ministro de Desarrollo Social, con todas las Secretarías”, destacó Ferraro.

“Recién me contaba con uno de los intendentes, de los playones, CDI, banco de herramientas, todo un bagaje que el Ministerio pone a disposición de los municipios y cada uno construye la respuesta que sus vecinos necesitan”, afirmó Ferraro.

Consultada sobre cuánto pasa entre la firma de convenios y la ejecución de fondos, Ferraro dijo que alrededor de 15 días. “La realidad es que la inflación afecta, pero eso lo hablamos con los equipos, siendo prolijos con la asignación, porque es válido rendir cuentas a los vecinos, adecuándonos a la situación”.

En referencia al programa ‘Mirarnos’, Micaela destacó la implementación del programa. “Construimos un universo al que le dimos forma, en escuelas rurales, con niños de primer ciclo, porque entendemos que la detección precoz de problemas de vista, es clave para el desarrollo cognitivo de niños y niñas. Ustedes me ven con estos anteojos gruesísimos y puedo dar cuenta de lo limitante que es no ver y sentarse en el primer banco o no salir a jugar, por no ver”.

“Creemos que la detección temprana y en no más de una hora, el niño o la niña se revise los ojos y si necesita los anteojos, pueda elegir esos marcos, llevárselos en el momento, es clave para que los utilicen todos los días, para ir corrigiendo problemas. Este es el primer pasaje por la provincia y el año que viene volveremos. Entendemos que esto es clave, es una cuestión de derechos el acceso al control visual, que deberíamos hacer todos, al menos una vez al año y el acceso a los anteojos, cuando hace faltan”, dijo.

Consultada sobre los números preliminares de asistencia, Ferraro dijo que se realizó una detección de problemas visuales en más de 2000 niños y niñas. “Luego se determinó quienes necesitaban o no anteojos y esos fueron las y los niños que se acercaron al camión para hacer pruebas de anteojos”.

Por su parte, Diego Álvarez destacó también el trabajo articulado entre Desarrollo Social y Salud. “No solo se trata del programa ‘Mirarnos’, sino de la llegada del Tren Sanitario en Santa Rosa, General Pico y Catriló. Fue un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, que nos brindó la matrícula, en Salud se hizo un tamizaje en territorio para determinar y movilizar los chicos de diferentes localidades a los centros donde se hizo la detección de problemas visuales y la respuesta con la entrega de lentes”.

“De eso se trata la construcción de políticas públicas, donde la transversalidad de acciones, van más allá de las competencias propias de cada uno y ponemos en el centro de la escena a niños y niñas, para que tenga una mejor calidad de vida”, dijo Álvarez.

El ministro señaló que luego habrá un seguimiento de cada caso. “Hay que reconocer también a oftalmólogos del sector privado que se sumaron a la campaña, con lo cual habrá un seguimiento. Igualmente, hay ciertas complejidades que a lo mejor no resuelve el problema de los lentes, pero se lleva eso a un laboratorio que tiene el mismo servicio del camión y vuelven en 15 días, con lentes especiales”.

Ferraro dijo que “el proceso es que en un primer tamizaje, con lentes de graduación estándar, tenemos stock en el camión fábrica, con los armazones y se arman en el momento. Luego, en otros casos, de lentes de laboratorios, de alta graduación y se hacen especialmente, se realizan en Buenos Aires y en diez días, volvemos a entregarlos. Además, los oftalmólogos pesquisan alguna otra situación que no solo se resuelve con anteojos o que necesitan un control posterior. Y estas jornadas, sirven para detectar eso”.

Por su parte, el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez, destacó la firma de programas y la implementación del programa ‘Mirarnos’. “Desde el municipio no tenemos recursos para hacer este abordaje de la forma que se realiza con este dispositivo del Ministerio Social de la Nación”.

“En la Casa de la Cultura del Bicentenerio está el móvil, que consta de dos espacios, uno donde está la parte oftalmológica y en la otra el taller, donde se desarrollan los anteojos. Ayer tuve la oportunidad de ver esta tarea, con equipamiento de última tecnología, con lo cual estamos teniendo la posibilidad de hacer un relevamiento en toda la localidad, en toda la matrícula educativa, que nos permite detectar problemas a la hora de necesitar anteojos y otras patologías, que son derivadas a través del sistema de salud y que tal vez son más complejas que la simple necesidad de tener un anteojo. Esto permite introducir al niño en el sistema de salud y tener detectada a esta población”, resaltó el Intendente.

Consultada a la población que incluirá al programa ‘Abrazarnos’, Álvarez dijo que sí. “Hacemos relevamientos permanentes, junto a Desarrollo Social de la provincia y tenemos un software que nos ayuda a hacer la tarea, que nos permite ir desagregando las diferentes dificultades de la sociedad de Toay”.

Micaela Ferraro destacó el trabajo articulado entre Nación y la Provincia

La Secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, resaltó el trabajo en conjunto y valoró el trabajo de equipos técnicos en el territorio. “Yo vengo, me vinculo con ustedes, pero mañana estoy en otra provincia y la realidad es que quienes ponen el cuerpo todos los días en los territorios son los que tienen los saberes”, destacó. “Nosotros tenemos que ponernos a disposición y construir las herramientas necesarias”, agregó.

“En este caso con el Programa Abrazar y el Programa Mirarnos, ambos con la misma mirada de fortalecer las estructuras locales: trabajarlos con una mirada federal, con un programa que recorre toda la Argentina, atentos a las particularidades de cada localidad”, destacó la Secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Para mí es un placer, no hay otra forma de construir la Argentina que todos queremos si no es respetando a todas las instituciones y poniendo en valor a quienes están todos los días cerca, no solo en momentos electorales, sino también en la esquina, en la verdulería y en cada lugar donde nos cruzamos”, afirmó Ferraro.

“Para mí es muy rico. Esto, yo vengo de un municipio grande del conurbano, Tigre, pero todavía conserva esta cosa de que nos conocemos bastante y nos encontramos en todos los lugares y mi vínculo, como es el de Diego o el de Graciela con los vecinos, es todos los días en cada lugar de un distrito. Eso hay que ponerlo en valor y trabajar. Nuestro ministro, Juan Zabaleta, nos pide el contacto mano a mano de las personas y nos pone como norte este tipo de herramientas públicas, para dar respuestas a cada uno de los vecinos y vecinas”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios