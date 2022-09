Trabajadores del INTA de todo el país marcharon por un “urgente aumento salarial”

Compartir esta noticia:











El gremio APINTA movilizó el jueves al Ministerio de Economía, en la Capital Federal, en reclamo de una recomposición salarial para exigir un salario digno para el personal que no alcanza a cubrir la canas básica alimentaria. Participaron delegados de La Pampa.









Una amplia franja de las y los trabajadores de INTA cobra salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, denunciaron desde la Asociación del Personal del INTA.

Reclaman una recomposición salarial urgente frente a la creciente inflación, ya que «acumulan un 40% de pérdida del poder adquisitivo desde el 2015 a hoy».

“Hoy entre el 20, 25% de los trabajadores de INTA a nivel nacional no llega a cubrir la canasta básica. Si la inflación sigue subiendo la situación es cada vez peor. Venimos sufriendo pérdida del salario desde el 2015”, explicó Roberto Maldonado, secretario general de la seccional La Pampa, a Plan B Noticias.

“Presentamos una propuesta de aumentos de unidades redistributivas, dentro de cada ítem que tenemos en el salario, antigüedad, titulo, y si lo logramos puede significar el 20 o 30% de la paritaria sectorial”, contó.

«Hasta ahora logramos en paritarias sectoriales solo un 12%, que es insuficiente e irrisorio», dijo en referencia a uno de los motivos de la manifestación que reunió a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de las 49 seccionales que el organismo tiene en todo el país.

A nivel nacional hay otra paritaria, cuya representación es por medio de ATE y UPCN, donde se consiguió un 60% de incremento salarial, pero que totalizará un 40% a fin de año, y el 20% restante a pagar en enero y marzo del 2023.

La Pampa

Maldonado explicó que en La Pampa “no tenemos ningún compañero por debajo del índice salarial» pero aseguró que «si seguimos teniendo estos niveles de inflación es cuestión de tiempo”.

El secretario general Afirmó que «el reclamo es a la dirigencia del organismo, que había dicho que le diéramos 90 días, ese plazo ya pasó y nos siguen mintiendo. No se hacen cargo, el presidente no nos recibió. Creemos que no está a la altura de la circunstancias, ya que no puede cumplir y debería dar un paso al costado”.

En tanto, desde APINTA manifestaron que «sigue con la firme convicción de que el camino es la lucha».

