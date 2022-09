El torneo Mayor de Ajedrez se definirá en la última fecha 

Compartir esta noticia:











El torneo Mayor de ajedrez de Santa Rosa está al rojo vivo. Y es que a falta de una fecha, dos jugadores son los líderes de la competencia, pero los siguen muy de cerca otros trebejistas en los puestos inmediatos.

En la mesa uno Kevin García y Diego De Marzi dividieron el punto en una animada partida, que ya desde el comienzo se desvió de las líneas más teóricas y obligó a ambos bandos a jugar con precisión.

En la mesa dos Hugo Tarancón, con las piezas blancas, se impuso ante Javier Fernandez y se subió a lo más alto de la clasificación. La partida inició con una defensa Siciliana cerrada y evolucionó a un medio juego plagado de complicaciones tácticas, donde Tarancón maniobró bien y consiguió desequilibrar el juego a su favor.

Los restantes resultados de la fecha:

3) Joaquín Llanos 1, Luis Soria 0; 4) Juan Rossi 0,5, Mario Frank 0,5; 5) Tomás Lescano 0, Raúl Rautenberg 1; 6) Axel Adamsky 0, Mauro Llanos 1; 7) Antonio Fernández 1, Adolfo Olguín 0; 8) Mario Ponce 0,5, Nelson Flores 0,5; 9) Sergio Baudino 1, Oscar Moreno 0; 10) Ignacio Ortiz 0, Sebastián Quiña 1; 11) Cristian Ortiz 0, Marcos Rodriguez 1; 12) Damián Cuello 0, Edgardo Cabezón 1; 13) Antu Pavez 1, Julián Aimaretti 0.

Las posiciones a una fecha del final:

Diego De Marzi y Hugo Tarancón lideran con 5 puntos. Joaquín Llanos los sigue muy de cerca con 4,5 puntos. Luego se ubican Javier Fernandez, Raúl Rautenberg y Kevin Garcia con 4 puntos cada uno. Del séptimo al décimo puesto se encuentran con 3,5 puntos, Antonio Fernandez, Juan Rossi, Mauro Llanos y Mario Frank.

La séptima y última fecha se disputará el lunes 26 desde las 21 horas en la sede del Club El Círculo..

En la mesa uno Joaquín Llanos llevará las blancas ante uno de los punteros, Hugo Tarancón.

Mientras que en la mesa dos, el otro puntero, Diego De Marzi, conducirá las blancas ante el experimentado Juan Rossi.

El resto de los enfrentamientos serán los siguientes:

3) Javier Fernandez Vs. Kevin García; 4) Mario Frank Vs. Raúl Rautenberg; 5) Mauro Llanos Vs. Antonio Fernández; 6) Sebastián Quiña Vs. Tomás Lescano; 7) Nelson Flores Vs. Axel Adamsky; 8) Luis Soria Vs. Sergio Baudino; 9) Marcos Rodriguez Vs. Mario Ponce; 10) Adolfo Olguín Vs. Edgardo Cabezón; 11) Oscar Moreno Vs. Antu Pavez; 12) Damián Cuello Vs. Ignacio Ortiz; 13) Julián Aimairetti Vs. Cristian Ortiz.

