Atlético Tucumán le ganó a Estudiantes y recuperó la cima de la Liga Profesional

El Decano se impuso por 3 a 1 y le arrebató el liderazgo del torneo a Boca.

Atlético Tucumán sigue a paso firme y recuperó la cima de la Liga Profesional al vencer por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental José Fierro, por la vigésimo primera fecha del torneo.

El «Decano» se puso en ventaja en un discreto primer tiempo con un gol de Mateo Coronel, cuyo remate se escurrió por debajo del arquero Mariano Andújar, a los 28 minutos, pero Leandro Díaz, con un cabezazo preciso, lo empató para el «Pincha» a los 41 de la misma etapa.

Ya en el complemento, si bien Atlético Tucumán comenzó lejos de su mejor versión, el ingreso de Augusto Lotti le permitió apropiarse de los tres puntos claves en la pelea: el delantero entró a a los 11 minutos y a los 13 convirtió el segundo, mientras que a los 31 sentenció el encuentro desde los doce pasos.

Tras los goles de Lotti, creció el local, se hizo dueño del partido y hasta tuvo posibilidades para estirar la diferencia, pero finalmente fue una victoria por 3 a 1 del equipo de Lucas Pusineri, que le volvió a arrebatar el liderazgo a Boca.

Atlético Tucumán suma 41 unidades en lo que va de la Liga Profesional y Boca acumula 39, por lo que se ubica por delante de Racing y Huracán, que tienen 37, y de Gimnasia y Esgrima La Plata, que quedó relegado con 36.

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional.

Liga Profesional.

Fecha 21.

Atlético Tucumán – Estudiantes de La Plata.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Jonathan Sandoval, Nicolás Thaller, Manuel Capasso, Matías Orihuela, Francisco Di Franco, Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Mateo Coronel e Ignacio Maestro Puch. DT: Lucas Pusineri.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera, Emmanuel Mas, Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Leonardo Heredia, Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 28m. Mateo Coronel (AT); 41m. Leandro Díaz (E).

Goles en el segundo tiempo: 13m. Augusto Lotti (AT); 31m. Augusto Lotti, de penal (AT).

Cambios en el primer tiempo: 25m. Renzo Tesuri por Jonathan Sandoval (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Nicolás Romero por Manuel Capasso (AT) y Augusto Lotti por Ignacio Maestro Puch (AT); 23m. Pablo Piatti por Leonardo Heredia (E); 30m. Benjamín Rollheiser por Fernando Zuqui (E); 36m. Agustín Lagos por Mateo Coronel (AT) y Andrés Balanta por Francisco Di Franco (AT); 41m. Mateo Pellegrino por Leonardo Godoy (E) y Hernán Toledo por Manuel Castro (E).

