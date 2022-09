Condenaron al pampeano que amenazó al hijo del presidente

Compartir esta noticia:











Tani Fernández, el hijo mayor del presidente Alberto Fernández, habló a la salida de Tribunales tras finalizar el juicio contra el pampeano Alejandro Dagnino, quien lo había amenazado reiteradamente a través de sus redes sociales. El acusado sería sometido a una probation.

El hombre de 37 años que amenazó por las redes sociales al menos cinco veces a Estanislao Fernández, y a un amigo de él, fue beneficiado con una suspensión del juicio a prueba durante un año y medio durante el cual deberá realizar tareas comunitarias y efectuar cursos en el INADI.

“Confié en la Justicia. Prefiero no decir nada. No estoy pasando un buen momento, no me siento bien en este momento”, sostuvo Tani a los medios, a quienes les agradeció por la cobertura del caso.









Alejandro Dagnino fue detenido por la Policía Federal durante un allanamiento. Según remarcó Juan Pablo Fioribello, abogado de Fernández, fue “un año amenazas de todo tipo, que lo iban a matar, a torturar, a despedazar, denigraciones en cuando a su condición sexual… Todo generó hostigamiento y miedo”.

En medio de la detención de Dagnino, “se secuestró también un arma de fuego, lo que nos alertó sobre una peligrosidad muy grande”, detalló el abogado.

“Cuando esta persona amenazó al hijo del Presidente tenía en su poder armas de fuego, conocimiento perfecto sobre cómo se manejaba, se trasladaba y se movía por todos lados”, remarcó Fioribello.

Por lo que dijo que “no nos sirve que esta persona cumpla una condena en prisión. Nos sirve que sea un ciudadano que se pueda reorganizar y se de cuenta que esto no se hace, que este tipo de conductas llevan al odio”.

Y agregó: “El mensaje es para todas las personas que realizan este tipo de actividades de amenazar, amedrentar, hostigar, atacar a una persona por su condición sexual: este tipo de conductas en este país no pueden suceder nunca más, y la Justicia actúa firmemente”.

En tanto, reveló que ante la Jueza, el detenido “pidió disculpas, disculpas que no alcanzan porque el daño ya lo cometió. Bajó la cabeza, lloró y pidió disculpas”.

Fuente y foto: Minutouno.com

