El FrePam denuncia que di Nápoli ingresó personal “por el doble de las bajas”

Fue en una declaración pública en la que exigen el pago de la antigüedad a trabajadores y trabajadoras que ingresaron como planes sociales.

“Desde el Bloque de Concejala y Concejales del Frepam consideramos que se debe continuar con la política de Estado, por la cual, con el correr de los años en las diferentes gestiones desde el año 2007 en adelante donde los /as trabajadores/as conocidos como Ex – Planes fueron teniendo reconocimiento y ampliación de derechos”, señalaron.

Salieron al cruce de Pablo Ehceveste, quien dijo que la comuna no cuenta con los 6 millones mensuales que demandaría el pago de la antigüedad.









“Desde nuestro espacio político consideramos que, en general, ningún momento de las finanzas del Municipio (con sus más o con sus menos) ha tenido gran holgura de recursos, sin embargo se han ido reconociendo y ampliando los derechos a estos trabajadores , tales como: reconocimiento de los 15 y 25 años de antigüedad, promoción automática a la categoría que les corresponde por años trabajados, reconocimiento de las vacaciones, reconocimiento de compensación de aportes para la jubilación, suplemento vitalicio para quienes se encuentren en edad jubilatoria”, indicaron.

“El costo para el Municipio, ratificado por el propio Secretario de Hacienda, ronda los 6 millones mensuales, que, sumado a las cargas sociales y anualizado representan el 1 % del presupuesto actual, porcentaje bastante insignificante si se lo compara con otras cuestiones que ha priorizado el Municipio como aumento de un 20 % de la planta de funcionarios del Departamento Ejecutivo, ingresos de personal en el orden del doble de las bajas (con pago de la antigüedad que se le niega a los Ex – Planes), incremento significativo de contratos de servicios con la figura precarizada de monotributistas retrocediendo en lo que había sido un paso fundamental: terminar con la precarización laboral derogando las contrataciones por Resolución 247 en el año 2018. Privatización de servicios a empresas por tareas que siempre realizó el Municipio asía como el alquiler de equipos a empresas privadas, eventos de gran despliegue logístico que podrían haber sido más modestos, etc. etc. Son tan solo algunos ejemplos de cuales han sido las prioridades que se han dado en los últimos tiempos”, enumeraron.

“Lamentablemente no contamos con el privilegio de tener la información que manifiesta el Secretario ya que el Ejecutivo Municipal no ha rendido un solo gasto del año 2022, procedimiento que debería ser diario. Lo ideal sería retomar con la vocación de seguir con la política de Estado mencionada, y, en tal sentido, nuestra propuesta es que este reclamo sea PRIORIZADO y continuar, de este modo, la senda de ampliación y reconocimiento de derechos para las y los trabajadores municipales”, finalizaron.

