Nueva movilización en Pico a diez meses del crimen de Lucio Dupuy

Compartir esta noticia:











Como cada 26 y a diez meses del crimen, la familia Dupuy se movilizará por la tarde. El juicio a las dos mujeres acusadas del crimen de Lucio se realizará entre el 10 de noviembre y el 22 de diciembre de este año.

Este lunes 26 de septiembre se llevarán adelante distintas acciones en inmediaciones de Plaza San Martín de General Pico, que incluyen el eterno pedido de Justicia y buscar el apoyo de la comunidad para la “Ley Lucio”. La familia se prepara para afrontar el juicio que tendrá lugar en noviembre.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Como cada 26, los presentes marcharán por el centro de la ciudad. Siempre es preciso recordar que la “Ley Lucio” busca prevenir y detectar tempranamente la violencia perpetrada hacia los niños.

El mes pasado, Ramón Dupuy sostuvo que “esto no se va a terminar el día del juicio, esto va a seguir porque van a seguir habiendo chicos que estén vulnerados en sus derechos. Vamos a seguir haciendo las marchas e insistiendo para que esto cambie un poquitito. Ha cambiado un poco, pero tiene que cambiar del todo”.

Respecto al juicio y a las expectativas, Ramón había contado que es “muy duro” porque “de a poco te vas enterando de las cosas que le hicieron a Lucio, todavía falta mucho para enterarse. Es vivir con dolor todos los días, con penas en el alma, es una cosa que no se puede sacar de encima”.

En aquella oportunidad había agregado que “somos parte de la querella y vamos a estar, aunque a estas asesinas no las traigan porque van a estar a través de Zoom, no debería ser así. Lucio no tuvo Derechos Humanos que las defiendan, ellas sí. No deberían dejarlas resguardadas en San Luis”.

El juicio

El juicio a las dos mujeres acusadas del crimen del niño Lucio Dupuy se realizará entre el 10 de noviembre y el 22 de diciembre de este año.

Así lo resolvió la justicia pampeana. Las audiencias se desarrollarán a puertas cerradas.

El tribunal lo integran los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Se prevé que la sentencia recién se conozca el año próximo.

Acusación

Las dos imputadas, la madre del niño y su pareja, permanecen detenidas en un penal de San Luis.

La fiscala Verónica Ferrero y el querellante José Mario Aguerrido ofrecieron una importante cantidad de pruebas para ventilar en el juicio.

Por su parte, los defensores oficiales Pablo de Biasi y Silvina Blanco Gómez formularon planteos técnicos de la defensa que en su mayoría fueron rechazados.

Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, están acusadas del asesinato de Lucio, el niño de 5 años, hijo de la primera, muerto a golpes la noche del viernes 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa. (Fuente y foto: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios