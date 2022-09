El SOEM pide el pago de antigüedad a explanes y reclama la recategorización del personal municipal

Compartir esta noticia:











La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Santa Rosa, manifestó su “solidaridad y total apoyo al legítimo reclamo de las trabajadoras y trabajadores pampeanos, en particular las compañeras y compañeros municipales de Santa Rosa, en cuanto al reconocimiento de su antigüedad desde su real fecha de inicio a prestar tareas para la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal; en un todo de acuerdo a lo previsto por el ordenamiento jurídico argentino laboral, reconocido como garantía constitucional por nuestra Constitución Nacional Argentina y receptado a nivel supra nacional por la Organización Internacional del Trabajo”.









“La precarización laboral a que fue expuesta la sociedad argentina en épocas de crisis por la falta de generación de fuentes laborales genuinas por parte del gobierno, llevó al ingenio político a su máximo esplendor, intentando paliar la problemática social con planes de ayuda social a cambio de una prestación laboral, huérfana del más mínimo aportes, contribución y carga social”, añaden.

“Con el tiempo los Planes Sociales por una cuestión de propaganda política, fueron incorporados a la planta permanente del estado con la categoría mínima, dejando en el olvido legal los años en que las trabajadoras y trabajadores pusieron a disposición del Estado y la sociedad su fuerza y capacidad laboral, con la responsabilidad y con las obligaciones que le son propias a los empleados públicos”, indican.

“La falta de reconocimiento por parte de los gobiernos de la precariedad y antigüedad laboral, no solo cercenó derechos como la recategorización, al no ser beneficiados con la última Ley de Recategorización del año 2014 debido a que al momento de la sanción de la ley no contaban con una antigüedad suficiente de revista, sin perjuicio de haber prestado servicios durante varios años para la administración pública en forma permanente y formalizados mediante Planes Sociales otorgados por el propio Gobierno; sino que varios de ellos fueron obligados a ser jubilados por fuera de la caja previsional provincial por la falta de antigüedad, aportes y por haber alcanzado la edad jubilatoria”, recuerdan.

“En tal contexto la Comisión Directiva de este Sindicato, viene desde el año 2017 solicitando el reconocimiento legal de la antiguedad y la recategorización de las compañeras y compañeros municipales; los que fueran negados y desoídos por los gobiernos de turno, fundamentado en la falta de fondos para atender dicho reclamo y trastocando la esfera del capricho personal de los funcionarios. Pero tal conducta de los funcionarios dejan por demás de manifiesto que existe una violación al derecho reclamado, negando su cumplimiento en una excusa económica”, dicen.

“Por ello se le ha solicitado al Señor Intendente Municipal de Santa Rosa el tratamiento de la problemática laboral en el ámbito de las Paritarias Municipales, lo que nos permitiría dar la suficiente legalidad al reconocimiento de este derecho constitucional y no ser tratado mediante una ordenanza del Consejo Deliberante, ya que no sería más que confirmar la decisión tomada por el ejecutivo a través de las mayorías partidarias que componen el órgano deliberativo municipal”, destacan.

“No somos ingenuos, sabemos que la Ley Provincial Nº 1597 – Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, consagra el carácter Autónomo de nuestros municipios; pero en la actualidad en lo que refiere a cuestiones salariales de los Empleados Públicos, dicha autonomía está supeditada a la política financiera que fija el Estado Provincial en la materia, ya que los Empleados Municipales pertenecen al Régimen de la Ley Provincial Nº 643”, aseveran.

“Por tal motivo, desde este Sindicato se le ha solicitado al Señor Gobernador de la Provincia de La Pampa la remisión de un proyecto de ley de recategorización, ya que la última data de 8 años; Sin perjuicio de ser atinado y consecuente a derecho dejar sin efecto la antaña suspensión del régimen de recategorización automática previsto en la Ley Nº 643, ya que es un derecho supeditado a un oportunista proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados”, piden.

Aseguran que “en una reciente visita institucional de un Diputado Provincial y un miembro del Ejecutivo Provincial a nuestra Casa, se le trasmitió nuestra preocupación y el genuino interés por la problemática que nos aqueja a un grupo significativo de trabajadoras y trabajadores – explanes sociales – entre ellos algunos miembros actuales de la Comisión Directiva quienes junto a los demás han sido víctimas en el tiempo, de esta violación de derechos, y la imperiosa e impostergable necesidad de canalizar e institucionalizar por intermedio de la propia Honorable Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto ley reconociendo los derechos laborales que se están violentando a los explanes Sociales, en particular, el reconocimiento de la antigüedad en el empleo desde su real fecha de ingreso tal lo prescribe la legislación laboral argentina de carácter tuitiva, nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Trabajo y Derechos Humanos”.

Por último señalan que “la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Santa Rosa en representación de las trabajadoras y trabajadores municipales manifiestan expresamente su total repudio al mantenimiento del actual estado de violación de los derechos laborales de las y los agentes públicos – explanes sociales -; e incita a los actores gubernamentales y políticos, provinciales y municipales a que sin perjuicio de la voluntad política que amerita la problemática, procuren cumplir y hacer cumplir el régimen legal argentino y garantizar que los derechos sean iguales para todas y todos los argentinos, según manda el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional”.

