Parlamento Patagónico: La gobernadora de Rio Negro habló sobre el ataque a Gendarmería y las reservas de gas y petróleo

La gobernadora de la provincia de Río Negro Arabela Carreras destacó la necesidad de un diálogo político, como así también la presencia de representantes de los tres poderes, respaldando así la labor del Parlamento Patagónico

Estas expresiones las pronunció en la sesión de apertura del Parlamento Patagónico, que deliberará durante dos días, con la presencia de 48 diputados de las seis provincias que integran el mismo.









Se encontraban presentes el Presidente del Parlamento Patagónico diputado Emmanuel Trentino, los vicegobernadores de las provincias de La Pampa Mariano Fernández, de Santa Cruz Eugenio Quiroga y de Río Negro Alejandro Palmieri, el intendente de Bariloche Gustavo Gennuso, la senadora nacional Silvina Larraburu, de Río Negro y Edith Terenzi de Chubut y la vocal del Superior Tribunal de Justicia Cecilia Criado.

La titular del ejecutivo rionegrino Carreras se refirió a las agresiones que están sufriendo “por un grupo de inadaptados que toman banderas que pueden ser sus banderas, pero que las usan como excusa para ejercer la violencia contra nuestra población y eso es absolutamente inaceptable”.

Hizo hincapié en el ataque que sufriera días atrás el personal de Gendarmería de la localidad de Villa Mascardi por supuestos miembros de la comunidad mapuche. “Tenemos un tema que es la violencia, necesitamos para eso una presencia muy clara del Estado nacional”.

“Esto significa que el Estado nacional en su presencia territorial en la Patagonia ha sido agredido, si nosotros desconocemos al Estado nacional, si desconocemos la autoridad del Estado nacional, de quien es la Patagonia?, la Villa Mascardi es uno de los mejores ejemplos, es extenso, montañoso, con bosque, pero con pobladores aislados y que son agredidos”

“No puede ser que aceptemos que gendarmes que son trabajadores y trabajadoras, que defienden nuestras fronteras y que defienden nuestra patria sean agredidos y esto pase inadvertido por todos nosotros y por las autoridades nacionales.”,

La gobernadora Carreras destacó la presencia de los tres poderes juntos y quisimos darle la bienvenida, “por la jerarquía que este espacio tiene, poniendo en forma permanente en la agenda del debate nacional los temas sensibles para la Patagonia”.

Agregó que “con la presencia de todos ustedes se va poniendo de relevancia el protagonismo que la Patagonia tiene en nuestro país de cara al presente y de cara al futuro”.

“Tenemos una gran expectativa de convertirnos en una fuente de energía, para el mundo hoy somos proveedores de gas y de petróleo tenemos que exportar más y esto está en la agenda de todos nosotros y también del Estado Nacional”, agregó.

“Tenemos las reservas más importantes de gas y petróleo del mundo y también estamos planteando nuestro protagonismo de cara a la transición energética a partir de la producción de hidrógeno verde, proyectos en los que estamos trabajando distintas provincias.

“Nosotros somos productores o tenemos la potencialidad de ser uno de los productores más importantes del mundo de energía eólica y convertir esa energía eólica en Hidrógeno verde y seguramente habrá otros portadores energéticos en el futuro, cuando las tecnologías vayan desarrollándose, todo esto nos colocan en una posición absolutamente estratégica de cara a los problemas que está planteando el mundo en relación con el cambio climático y también con los conflictos bélicos que tenemos en distintas regiones”

“En ese marco claramente surge una enorme responsabilidad de quienes están acá y de los que no están acá, estamos tomando decisiones en nuestros territorios todos los días planificando, estableciendo agendas y además porque claramente desde los gobiernos centrales, esto no es una observación partidaria es una observación geopolítica desde una mirada y conocimiento de lo que es la región patagónica y de lo que significa la región patagónica para el país, no hay comprensión, hay menosprecio por un electorado pequeño”

“A la hora de tomar decisiones pesa porque no interesa satisfacer la mirada de los patagónicos a la hora de dar respuestas a nuestros problemas” y resaltó la necesidad de un diálogo político. “Estamos para defender lo que tenemos que defender y para plantear con mucha claridad que somos proveedores de energía hidroeléctrica eólica y de gas y petróleo para el mundo”.

Destacó la labor del Parlamento Patagónico, la necesidad de tener una agenda, hay que profundizar el diálogo con los Gobernadores, se comprometió a reunirse con ellos y hablar sobre temas comunes, “vamos a trabajar para la Región porque tenemos una muy buena relación”.

Finalmente expresó el mejor de los éxitos al Parlamento Patagónico, “hay mucho por hacer por la Región y por nuestro país. Disfruten de la hospitalidad de Bariloche”.

Por su parte, el vicegobernador de la provincia anfitriona Alejandro Palmieri expresó que quienes tienen roles institucionales en la Patagonia deben estar en “la búsqueda de un federalismo real y efectivo” y resaltó que “la Patagonia asoma como actor estratégico en temas centrales del país, como la generación de energía.

Además, el vicegobernador instó a seguir en la búsqueda de un “federalismo de acción” y que el Parlamento Patagónico es un lugar para “construir ideas y que, más allá de nuestras las características propias de cada provincia, podemos plantearnos objetivos comunes”.

En este sentido, Palmieri expresó que las provincias de la Patagonia pugnan por un “federalismo de ida y vuelta” que permita el crecimiento de las potencialidades de cada provincia.

“Nuestra región tuvo y tiene para ofrecer y aportar mucho al país, La Patagonia tiene enormes superficies, por ejemplo. Y a la hora de ejecutar las políticas públicas se deben poner esas asimetrías arriba de la mesa”, pidió el vicegobernador rionegrino.

En este sentido, valoró que esta sesión del Parlamento Patagónico tratará temas como precios de combustibles, restitución de políticas para exportaciones por puertos patagónicos y tarifas de servicios público.-

En Comisiones

Las actividades continuaron con las reuniones de comisiones donde hay 30 proyectos para su tratamiento, los cuales serán considerados mañana en la sesión de clausura.-

