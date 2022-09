Este viernes presentan la obra de teatro “los otros Duarte”

Compartir esta noticia:











El viernes 30 de septiembre, a las 21:30 hs, se presentará la obra teatral “Los Otros Duarte”, en el Teatro Español de nuestra Ciudad. La actividad cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa y sus entradas tendrán un costo de $1200, que podrán ser obtenidas en la boletería del Teatro.









LOS OTROS DUARTE es una obra de teatro que propone una nueva mirada sobre la icónica figura de Eva Perón, desde la subjetiva y emotiva perspectiva de sus medios hermanos, quienes fueron olvidados por la historiografía.

A lo largo de cinco décadas cruciales en la historia argentina, la vida de Evita es repasada desde la mirada de los otros: sus medio hermanos, Chacha, Cholo y Chichilo, aquellos para los que las biografías y los libros de historia no supieron guardar ningún lugar. Es a través de sus ojos, de sus amores, de sus odios, de sus miserias y de sus temores, que la vida de Eva Duarte transcurre, al parecer ante la indiferencia absoluta de ella, pero ante el ojo inquisidor, perplejo e incluso fraternal de estos seres.

Se trata de un nuevo punto de vista sobre Evita desde los “otros” ignotos, aquellos medio hermanos, los de la familia legítima de Juan Duarte que no han pasado a la historia, que no figuran en los libros, a los que no recordamos y que, incluso, el público que asiste a ver la obra no sabía que existían ni qué hacían ni dónde estaban. Estos medio hermanos a quienes el autor no llama ni siquiera por sus nombres sino por sus apodos familiares (Chacha, Cholo y Chichilo) quedan totalmente desplazados, ignorados ante la figura omnipresente de Eva Perón, aquella hermanastra, la más chiquita de cinco hijos “ilegítimos” para la época, que Juan Duarte había concebido con Juana Ibarguren en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires.

“Todo relato es, por definición, infiel. La realidad no se puede contar ni repetir. Lo único que se puede hacer con la realidad es inventarla de nuevo”, dice el autor. Gastón Quiroga, autor de Los otros Duarte, imagina y ficcionaliza situaciones del transcurrir cotidiano de los hijos de la familia “legítima” de Juan Duarte a lo largo de casi cincuenta años, desde 1926, momento inicial de la obra, con el velatorio del padre, hasta el 1 de julio de 1974, día del fallecimiento del general Perón.

