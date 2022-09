Docente denuncia irregularidades y contaminación en escuela hogar de La Humada

Compartir esta noticia:











Una docente de la Escuela Hogar N° 88 de La Humada contó en un grupo cerrado de Facebook una situación de precariedad edilicia y de riesgo de salud para personal docente, no docente y estudiantes. La institución está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por atrasos en la rendición de gastos.









Mediante un posteo en el grupo “Docentes La Pampa”, una trabajadora de la educación denunció que hay tan poca comida que “como docente paso de largo” porque “los proveedores no le llevan más a la escuela”. Asegura que“se adeudan algunos pesos”.

Y agregó: “tenemos gas, pero también tenemos intoxicaciones por monóxido de carbono. Tenemos cocinas que estallaron y resultó lastimada una de las cocineras, y luego la misma cocina explotó para ya quedar así porque no hay $$$ para arreglarla”.

“También los techos se llueven, la caldera del SUM nos hizo pasar frío éste invierno por no andar. A eso podemos sumarle que el estado de los calefactores y cocinas de las casitas son grandes protagonistas de accidentes serios. Ahora casi no la cuentan 2 docentes, que tuvieron una muy grave intoxicación con monóxido de carbono. Hace unos meses me tocó a mí y a mis compañeras. Se ve que un ángel nos sacó de la cama a las 5 y 20 de la mañana y nos salvó la vida, porque no sabemos que o quien hizo que nos levantáramos a esa hora ese día”, describió.

“Las habitaciones del hogar tienen alarmas, hay una en cada habitación (4 en total) que a la mitad de la noche empiezan a sonar descontroladamente pero la situación se resuelve abriendo las ventanas hasta que se silencian. Porque nos dijeron que suenan porque hace calor. No por el monóxido”, señaló.

Por último señaló que “a los docentes no se nos escucha, nunca se nos tiene en cuenta”.

Gastos y rendiciones

La institución a al que hace mención la trabajadora de la educación está en la mira del Tribunal de Cuentas por falta de rendición de gastos. En los últimos meses rindieron parte de los gastos de 2018, 2019 y 2020.

En el Boletín Oficial del 5 de septiembre el Tribunal de Cuentas sancionó a la dirección de esa escuela por no presentar una rendición de gastos por más de 1,4 millones de pesos.

En la resolución del organismo de contralor se lee “TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 88 de La Humada, correspondiente a los fondos recibidos del Ministerio de Educación por Resoluciones Nº 75/2020, 224/2020, 427/2020, 296/200, 573/2020 y 725/2020. Período: Ejercicio 2020 Giro: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 1.402.560,00)”

En cambio, se conoció que por el período Enero – Junio 2019, se les otorgaron 317.076,14, de los cuales rindieron $ 284.142,30, y restan justificar $14.472,45.

En los períodos julio – diciembre de 2018, rindieron $ 402.080,64 sobre 520.901.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios