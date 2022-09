Brigadistas de Defensa Civil reclaman reconocimiento y coordinación para ejercer sus tareas

Compartir esta noticia:











Este viernes, trabajadores de Defensa Civil realizaron una conferencia de prensa para detallar la situación del sector y solicitarle al Director de Defensa Civil, Luis Clara, un organigrama de trabajo y el reconocimiento de sus tareas. Además, reclamaron por ropa de trabajo y un estatuto que regule la tarea de brigadistas. No descarta iniciar medidas de fuerza.

“Hemos convocado a esta conferencia de prensa en Defensa Civil, de los trabajadores brigadistas, ya que venimos con una paritaria sectorial abierta el año pasado y de todas las cuestiones acordadas en esa paritaria, solo se ha cumplimentado un ítem, que es el del reconocimiento de jubilación por riesgo y, con el resto del temario, los trabajadores siguen en espera, ya con una temporada alta declarada”, dijo a Plan B, Roxana Rechimont, secretaria general de ATE.

Quien detalló las demandas del sector fue el brigadista Pedro Larroulet. “En este momento la Dirección se encuentra desarticulada en su estructura interna. Tenemos una pirámide, que cuenta con un Jefe de Operaciones, Jefe de Brigada, Jefe de Cuadrilla y Brigadistas y en este momento, no están cubierto los puestos jerárquicos”.

“El jefe de Operaciones renunció en mayo y nunca fueron resueltos los puestos. Por eso, estamos trabajando con un esquema mínimo, que es una cuadrilla de tres brigadistas y un jefe de cuadrilla. Eso fue reclamado en paritaria, pero por decisión de gestión actual, no se ha cubierto”, dijo. “Esto genera inconvenientes internos en el trabajo día a día”, agregó.

“Además, estamos organizando un esquema de trabajo que organice las jornadas laborales, tareas y funciones de cada uno. Esto estaba comprometido, y se iban a realizar reuniones internas para agilizar y organizar mecanismos de trabajo entre directivos y jefes de las cuadrillas y de brigada”, precisó.

En este sentido, Larroulet afirmó que “la Dirección tiene que generar mecanismos internos para ocupar esos espacios. Esto es grave, nosotros no podemos encarar una temporada alta de incendios sin una organización interna más aceitada”.

Consultado sobre cómo afecta la desarticulación en el sector, Larroulet explicó que “por ejemplo, al no tener un jefe de operaciones, desde el área técnica se debe buscar información sobre pos incendios”.

Por su parte, otro brigadista, Claudio González, dio otro ejemplo. “Ayer se detectaron focos de calor, por imagen satelital y hubo una cuadrilla que hizo 700 kilómetros ida y vuelta y llegó al lugar y comprobó que no había incendios. Todos esos desaciertos ya se plantearon en la paritaria. Queremos que alguien coordine y para eso es necesario un Jefe de Operaciones. Si no está el Jefe de Operaciones, la Dirección tendrá que asumir ese rol, ocupar ese lugar para que el trabajo sea más eficiente”, afirmó. “El jefe de Operaciones renunció en mayo porque las condiciones de trabajo no están dadas. Es algo que vemos nosotros, según la Dirección, aseguran que las condiciones están óptimas”, dijo el trabajador, en referencia a declaraciones del Director de Defensa Civil, Luis Clara.

Por otra parte, hay otros reclamos sin cumplir y ya acordados en paritarias. “Tenemos desacuerdos paritarios del 2021. Falta cumplir con el tema de ropa, borceguíes, kit forestales para las camionetas, la apertura de la paritaria 2022, que está firmada y sin abrir, dijo Federico Weigun.

“Además, queremos que se cumplan con los exámenes médicos, se firmó la paritaria que nos iban a hace chequeos médicos y no se ha cumplido. Y el trabajo del estatuto, hace diez años que los compañeros vienen reclamando la modificación de la ley 2411, el estatuto del personal de Defensa Civil. Había un compromiso para reunirnos este año y presentar un proyecto de nuevo estatuto, antes de entrar en temporada alta, pero tuvimos dos reuniones y de la última, el 27 de junio, no hubo más reuniones”, dijo el delegado Pedro Larroulet.

“En el estatuto que tenemos no se habla de jornada, queremos tipificar esto. Nosotros hacemos guardias activas, 10 días al mes y en temporada baja, son 20 días: 10 días de guardia activa y 10 de guardia pasiva. Es decir, 10 días en las bases y 10 días en Santa Rosa”, dijo el delegado de ATE.

“Además, nos abonan un sueldo, encuadrados en la ley 643, del empleado público, siendo categoría de servicios generales y todos saben que la categoría 16 o 15, trabajan de lunes a viernes, en horario acotado y no trabaja los fines de semana. Hoy nuestra disponibilidad, es casi fulltime todo el año”, dijo.

Los brigadistas recordaron que el acuerdo paritario se alcanzó en el 2020. “Nosotros desde agosto hemos salido a trabajar, porque hubo muchos incendios. El personal quiere solucionar estos conflictos”.

“En la actualidad hay un desinterés y desidia hacia nosotros. Últimamente, hemos visto que los servicios se cubren de otra manera, donde uno ve que los Cuerpos de Bomberos cubren esos lugares y nuestro trabajo no es tan visto o reconocido. Terminás muy cansado luego de un incendio para sacarte una foto y subirla a una red. El tema es que acá estamos a la deriva”, dijo el delegado de ATE.

En este sentido, Roxana Rechimont recordó que el Ministro de Seguridad se comprometió a solucionar todo esto antes de que se ingresara a la temporada alta. Se pidió un plazo y los trabajadores cedieron ese plazo porque se estaba tratando la Ley Ciudadana, pero acá hay compañeros de muchísimos años. Algunos ya se jubilaron y lo hicieron como Servicios Generales”.

“Además, el riesgo físico que tienen cada vez que se suben a las camionetas, en condiciones que no están aptas, haciendo tareas que no hacen otros trabajadores del Estado y que no están reconocidas. Nosotros tenemos la palabra del Ministro de Seguridad, que iban a tener los trabajadores una respuesta, antes de la temporada alta, pero siguen en las mismas condiciones, no tienen la ropa, no está prevista la pirámide de trabajo, no hay reuniones internas, ni respuestas de fechas, para el inicio de la paritaria”, cuestionó Rechimont.

“No sería problema pasar la paritaria para el año que viene, si los compañeros tuvieran el reconocimiento económico, las condiciones de resguardo físico para hacer tareas y además, que durante toda la pandemia y la pos pandemia, los compañeros no dejaron de trabajar, en las condiciones y con la ropa que tienen. Esta es una responsabilidad del Estado, una falencia que tiene el Ministerio y el Director de Defensa Civil, Luis Clara, de no impartir órdenes y de no reorganizar el servicio y dejarlo a voluntad y conciencia de los compañeros, para ir a cubrir los incendios. Por eso los compañeros se han reunido en asamblea y al no tener respuesta, verán qué medidas tomar”, dijo la secretaria general de ATE, que recordó que el tema fue planteado en la Secretaría de Trabajo y la Secretaría intimó al Ministerio de seguridad para que dé respuesta a los reclamos.

“No hemos tenido respuestas. Por eso hicimos esta conferencia para visibilizar este reclamo. Los trabajadores cumplen con sus funciones y esto es responsabilidad del Ministerio de Seguridad y de Luis Clara, que es el Director de Defensa Civil”, afirmó Rechimont.

