Conflicto en Género: “Basta de circo en fotos, notas y convenios”

La periodista y referente territorial, Lenny Cáceres, le pidió al Secretario de Desarrollo Social, Marcos Álvarez Echeveste, que dé respuestas concretas “ante una problemática por demás delicada y urgente”. Las trabajadoras del área de Género de Santa Rosa se encuentran en plan de lucha por el pago de adicionales específicos de la actividad, guardias y contra la precarización laboral.

Tras las declaraciones de Álvarez Echeveste, la periodista Lenny Cáceres, recordó que en el conflicto con las trabajadoras de género se habla de “persecución, hostigamiento, amenazas de acciones ante los reclamos. Eso se llama violencia laboral y violencia institucional”.









La responsable de Diario Femenino, comentó en la nota de Plan B, lo siguiente:

Hay un libro que se llama “Los hombres nos explican cosas”, le agregaría, nos explican cosas que conocemos porque las vivimos y nos pasan por el cuerpo. Este sería el caso testigo.

Sr. Echeveste, Estamos hablando de un conflicto puntual en un área puntual y sin precedente. Hablamos de persecución, hostigamiento, amenazas de acciones ante los reclamos. Eso se llama violencia laboral y violencia institucional.

Las personas responsables de todo lo que acontece en una gestión son las personas que la administran, poco ético no hacerse cargo y tirar la pelota afuera.

Que los reclamos por mejoras salariales y edilicias se hayan repetido en otras gestiones no significa que no haya responsabilidad de su parte y del ejecutivo municipal en este momento (y desde hace meses).

Todas las mejoras y aportes presupuestarios que mencionan le suman puntos, pero si las formas de gestionar esos recursos no están a la altura, no significa absolutamente nada. Las mejoras que puedan haber realizado para atender “de forma transitoria” las demandas de las personas en situación de violencia de género, no tuvieron en cuenta la necesidad de espacios privados, de contención y asistencia con el cuidado que ello requiere. Debieron consultar cómo es, cómo se hace, cómo debe abordarse el tema y sobre todo la cómo debe realizarse la atención a las mujeres y diversidades sexuales.

Podrían seguir respondiendo punto por punto, no da el espacio, la energía que nos desgastan y el tiempo del que dispongo. Solo aclararle que los Consejos de Género sí funcionaron, personalmente participé de esas mesas.

Ah, y el 144 ya se podía utilizar en La Pampa, porque es para todo el país desde su implementación, pero los números que figuraban en los recursos provinciales no respondían las 24h los 365 del año ¿Qué nos hace pensar que ahora será así? La misma directora del área mencionó en notas pasadas que “no hacía falta la guardia telefónica para urgencias porque para eso estaba la Unidad Funcional de Género y por eso no la hacía”. Como si no supiera que no y todas las mujeres están preparadas para realizar una denuncia, fortalecidas para atravesar ese proceso o sencillamente para ingresar a un espacio policial. Para sumar a la confusión general la Directora de Desarrollo Social dijo, también en nota periodística dijo que sí funcionaba la línea telefónica de guardia para urgencias. Y me pregunto ¿Hablan entre ustedes? ¿Gestionan corresponsablemente?

Basta de circo en fotos, notas y “convenios”, necesitamos respuestas concretas a una problemática por demás delicada y urgente

