En emotiva ceremonia, colocaron una placa en homenaje a Diego Loza: “era un ser excepcional”

Este viernes, en una emotiva ceremonia, se colocó una placa en homenaje a Diego Loza, el joven que trabajaba en la Terminal de Santa Rosa y fuera asesinado en el año 2018.

A la ceremonia, asistió la viceintendenta, Paula Grotto, ediles del Concejo Deliberante y familiares de Diego: su papá, Ramón, su mamá, Iris, su hermana, Paula, y primos y familiares.

El Director del Transporte del municipio, Juan Funes, destacó el homenaje a Diego. “Sinceramente, no lo conocí, pero a través de las palabras de sus compañeros, en el día a día, pude lograr conocerlo y me quedo con algo que me comentaba Seba, un compañero de trabajo y amigo. Él decía que ‘Diego era una persona con muchos valores’, estaba continuamente ayudando a compañeros y compañeras, con el fin de que progresen y se formen”.

“Diego era una persona muy fanática de sus amigos y su familia. Ayer hablaba con Andrea y Adriana y me contaban que Diego era hincha de Boca y cada vez que había un partido importante, se hablaba en la semana, siempre en buenos tonos, tratando de ayudar”, dijo Funes.

“Quiero agradecer a la familia, a las autoridades del Ejecutivo local, a concejales y concejalas de distintas fuerzas políticas, porque gracias a la labor legislativa, estamos descubriendo esta placa”, dijo.

“Lo mismo que al Intendente, que nos marcó para descubrir esta placa en reconocimiento de Diego, en la Terminal, donde prestó funciones durante mucho tiempo. Quiero darle mucha fuerza a la familia y pedir que se haga justicia”, dijo el Director de Transporte.

Por su parte, Sebastián Soler, compañero y amigo de Diego, agradeció a quienes idearon y permitieron este reconocimiento. “Los que compartimos tiempo con Diego, sabemos que era un ser excepcional, con valores y principios bien marcados, con una fuerza de empuje, que lograba cambiar la vida de quienes lo rodeaban, a base de concejos y motivación”,

“Lo que más podía era su ejemplo, su honestidad y rectitud. Católico, hincha de Boca y argentino, a mucha honra. Profundamente amoroso con sus padres y su familia, de fierro y leal con sus amistades. Si comías en su mesa, eras de su familia. Todo esto era Diego Loza y más”, afirmó muy emocionado. “Agradezco que me dejen decir estas palabras, éramos muy amigos y estoy muy contento por el reconocimiento que le han hecho. Desde ya, justicia por Diego Loza, ya nos vamos a volver a encontrar, amigo”, finalizó Sebastián.

