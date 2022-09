Se presentaron 14 ofertas para radicarse en la Ex Planta Calzar

Compartir esta noticia:











Este viernes 30 de septiembre se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno la apertura de sobres para proyectos de inversión para radicarse en predio Ex Planta Calzar.

El acto contó con la presencia del gobernador, Sergio Ziliotto, la ministra de la Producción, Fernanda González, el Director ejecutivo de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-COMEX LA PAMPA), Sebastián Lastiri y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, entre otros funcionarios.

Se presentaron 14 ofertas y las empresas fueron las siguientes: Diésel Lange, Díaz distribuidora, Néstor Pastorutti, Calzatex SA, Galpón 2 SA, Insumos Metalúrgicos Srl, Serra Horacio Eduardo, Grupo Living SAS, Refrigerados Santiago, Servicios logísticos, Ingeltron srl, Metalúrgica Vita, Pablo Tededchi y Terpa srl.

Según la licitación, el predio puede ser otorgado en su totalidad o «por naves» a diferentes empresas. “Es un momento de enorme satisfacción, haber tomado la iniciativa, en el marco de esa sinergia pública privada, que pusimos en marcha hacer varios años en La Pampa, buscando crecer y desarrollar con inclusión social”, dijo el mandatario Sergio Ziliotto.

“Hoy, en una segunda experiencia, con un rol del Estado muy importante, esperemos que este sea el camino, como hicimos para poner en marcha la ex Planta Montenegro”, recordó el gobernador. En un proceso similar, bajo otra normativa jurídica, convocamos al sector privado para participarlos, hacerlos socios en ese desafío y hoy esa planta fabril, está cobrando vida, generando día a día mayor actividad económica y de puestos de trabajo, en el marco de un plazo en el que está poniendo en marcha el emprendimiento.

“Hoy es una situación similar, pero no es la misma. Nadie puede soslayar el momento desde el punto de vista económico y social que vive la Argentina”, dijo Ziliotto. “Y ver hoy, ese interés por parte del sector, privado, habiendo recibido 14 propuestas para poner en marcha todas o cada una de las naves de lo que es la Planta Calzar, a nosotros nos llena de satisfacción”, agregó el mandatario provincial.

“El sector privado ha entendido que es el principal motor de la economía de la provincia de La Pampa y está actuando en consecuencia”, resaltó el mandatario. “Y bienvenidos también los oferentes de otras jurisdicciones por fuera de La Pampa. Verán aquí muchas ventajas comparativas para invertir, pero el principal capital, es el capital humano”, dijo Ziliotto.

“La Pampa es una provincia amiga, una provincia socialmente tranquila, que demanda empleo y es uno de los principales objetivos de este gobierno. En los tiempos que vivimos, no alcanza con generar empleo, sino también mejor empleo de calidad, mejor salario de calidad”, indicó el gobernador.

“En la situación que vive la Argentina, no vamos a correr el cuerpo de asumir las responsabilidades que nos tocan. Hay cuestiones exógenas que muchas veces tiran por la borda o nos plantean tener que bajar los brazos. No lo vamos a hacer, vamos a seguir apostando a generar actividad económica, a generar empleo y salario de calidad”, enfatizó Ziliotto.

“Estamos atacando una de las principales causas de la situación socio-económico y estamos poniendo en marcha uno de los principales objetivos, que es generar mayor calidad de vida, a partir de un trabajo registrado, digno, decente y con salario acorde a las necesidades que nos impone la economía argentina”, dijo el mandatario provincial.

“Seguiremos trabajando en ese sentido. En este emprendimiento no solo están los beneficios de contar con una infraestructura industrial en óptimas condiciones y el dgobierno provincial ha entendido ponerla en marcha, darle actividad económica, generar trabajo. No es un negocio inmobiliario del gobierno provincial. De la misma manera que planteamos con la ex Planta Montenegro. La incidencia que puede tener, depende de la propuesta que han hecho y al sector económico que han propuesto poner en marcha nuevamente, tendrá mayor o menor impacto. En La Pampa, se premia al que quiere trabajar”, resaltó Ziliotto.

El gobernador también recordó herramientas complementarias a esta convocatoria. “Una es la ley de Incentivo Fiscal que significa que cuando más actividad económica, menos impuestos. A mayor inversión, mayor capacidad de generar actividad económica. Y también con los programas de Fortalecimiento del Trabajo, puente al trabajo pampeano, subsidiamos la generación de empleo. Es un rol activo del estado, de un estado presente, involucrado en generar actividad económica”.

“La Pampa crece, el enorme desafío es que ese crecimiento se transforme en desarrollo y cada día con mayor inclusión social”, cerró el gobernador de La Pampa.

Cabe recordar que en noviembre de 2021, el gobierno decidió la compra de la ex Planta Calzar. Con el inmueble en manos del Gobierno provincial, mejora considerablemente la viabilidad de un emprendimiento productivo debido a que la amortización de la inversión en infraestructura estará sujeta al financiamiento estatal de un monto menor a su valor de mercado, a largo plazo y con tasas subsidiadas. Esas condiciones de financiamiento serán fijadas por ley, cuyo proyecto enviará el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su análisis.

El cierre de Calzar en 2018

La firma Calzar S.A. cerró definitivamente las puertas de su planta industrial en La Pampa en el año 2018, tras un proceso de desmantelamiento que incluyó la desafectación de trabajadores, a través de “retiros voluntarios” y el despido de más de 130 empleados, con su cierre definitivo.

El cierre es un emblema de las secuelas de las políticas implementadas por el macrismo, con la apertura indiscriminada de las importaciones, las fluctuaciones del tipo de cambio, la devaluación y las altas tasas de interés, que deprimieron la actividad económica y, particularmente, al sector textil.

Características generales del inmueble

El inmueble ubicado en el Parque Industrial de Santa Rosa, tiene una superficie total de 150.478 metros cuadrados y una superficie cubierta de 13.665 metros cuadrados.

Se destacan las importantes dimensiones de las diferentes naves que componen la edificación, su ubicación e interconexión, como así las características y diseño constructivo.

La citada superficie está conformada por una nave principal con una extensión aproximada de 7.200 metros cuadrados y tres naves secundarias, de menores dimensiones, de entre 1.300 metros cuadrados y 1.700 metros cuadrados cada una. Asimismo, en el inmueble existen otras dependencias como depósitos, vestuarios, oficinas, cocheras y caseta de seguridad, que complementan a las mencionadas; y una buena extensión de espacio libre de mejoras.

Las superficies cubiertas se encuentran en muy buen estado de conservación, resultando una infraestructura con buen potencial para satisfacer las necesidades de empresas de diferentes sectores, por lo que la reactivación de la citada infraestructura representa una gran oportunidad para la radicación de emprendimientos, para el desarrollo del Parque Industrial y de toda la región.

