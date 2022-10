La Agricola llamó a participar de la política partidaria

Compartir esta noticia:











El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Marcelo Rodriguez, fue el encargado de dar el discurso de inauguración de la Exposición Rural de Santa Rosa, en el que llamó al sector a participar de la política partidaria.









El titular de la Asociación Agrícola Ganadera, Marcelo Rodriguez, dio el discurso de inauguración de la 96° Exposición Rural de Santa Rosa, donde lanzó críticas a las políticas nacionales y provinciales, y llamó a la dirigencia del sector a involucrarse en la política partidaria.

Tras cuestionar el “cambio de reglas” por parte de los sucesivos gobiernos, “trabas al desarrollo”, dijo que “hoy la crisis es muy grave y no hay certeza de cuan peor puede ser”.

En esa línea, planteó que “el déficit estructural de las cuentas públicas, la inflación, brecha cambiaria, exportación, retenciones, y los acuerdos con grupos concentrados, hacen imposible para nuestro país sacar provecho de las fortalezas y virtudes que tiene para ofrecer el sector agropecuario”, al referirse a las políticas nacionales y pidió el “apoyo” del gobierno pampeano a los reclamos del sector

En el plano local cuestionaron el Sircreb y solicitaron su eliminación. También manifestaron la “preocupación” por el “incremento de delitos rurales” y la falta de respaldo de la justicia al accionar de la Policía Rural. En ese marco, demandaron el “aumento de recursos”.

“Somos representantes del sector más dinámico y vigoroso en estos días. Tienen que dejar de vernos como un sector al que se debe regular ante necesidad de recaudar”, exclamó Rodríguez.

“Acá está la solución para comenzar a disminuir en forma estructural las alarmantes cifras en educación, pobreza y desempleo”, expresó el dirigente ruralista.

“Debemos ser autocríticos los dirigentes rurales, tenemos que participar, comprometernos en la actividad política, es una obligación. La salida no va a ser mágina, queremos ser parte de la solución, pero mientras el poder político no actúe con grandeza y no convoque a todos los sectores, la solución estará cada vez más lejos”, lanzó el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera.

